Whatsapp: Bilder und Videos einfach finden

Andreas Hitzig

Möchten Sie jemandem ein Bild oder ein lustiges Video zeigen, das Sie über Whatsapp erhalten haben, fängt meistens das aufwendige Suchen und Scrollen innerhalb des Chatverlaufes an. Das Ganze geht allerdings auch schneller

Vergrößern Bilder und Videos unter Whatsapp einfach finden © Whatsapp

Zumindest, wenn Sie wissen, von wem Sie die Datei erhalten haben. Gehen Sie in den Chatverlauf der Person und tippen Sie jetzt in der oberen Zeile den Namen des Kontakts an. Klicken Sie im Folgenden auf „Medien, Links und Doks“, und Sie sehen alle erhaltenen Bilder und Videos in dem Register „Medien“. Diese sind zeitlich angeordnet und Sie können nun einfach von oben nach unten scrollen, bis Sie die gesuchte Datei gefunden haben. Falls Sie im Übrigen nach Dokumenten und Links suchen sollten, welche Sie von der Person bekommen haben, verwenden Sie entsprechend die beiden anderen Register.

Vergrößern Für jeden Whatsapp-Chat steht Ihnen eine Übersicht der „Medien, Links und Doks“ zur Verfügung.

Tipp: WhatsApp: Die besten Tipps im Überblick