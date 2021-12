Whatsapp: Bezahlung per Kryptowährung in den USA möglich

Michael Söldner

In den USA können Whatsapp-Nutzer im Rahmen einer Beta ihre Einkäufe mit Kryptowährungen bezahlen.

Vergrößern Whatsapp erlaubt in den USA Zahlungen per Kryptowährung. © whatsapp.com

Viele Nutzer verwenden bereits Kryptowährungen, um Geschäfte im Internet zu tätigen. Der Messenger-Dienst Whatsapp will seinen Nutzern in den USA im Rahmen einer Beta nun ebenfalls die Bezahlung bzw. den Geldtransfer per Kryptowährung ermöglichen. Dabei verlässt sich der Facebook-Konzern auf die vor sechs Wochen gestartete digitale Geldbörse Novi. Geldtransfers laufen über die Währung Pax Dollars.

Geld als Anhang

Die Übertragung der Kryptowährung über Whatsapp soll dabei so einfach sein wie das Verschicken eines Anhangs im Messenger. Aufrufen lässt sich die Funktion über die Büroklammer und Android bzw. das Plus-Symbol unter iOS. Dort kann neben Fotos und Videos im Rahmen der Beta auch „Bezahlen“ ausgewählt werden. Laut Novi gebe es keinerlei Gebühren für das Senden oder Empfangen von Zahlungen. Auch eine Limitierung der Häufigkeit von Zahlungen sei nicht vorgesehen. Die Überweisungen würden zudem ohne Wartezeiten ausgeführt.

Pizzakosten teilen

Ein Geldübertrag per Kryptowährung soll laut Betreiber auch nicht die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Whatsapp aushebeln. Durch die Anbindung der Wallet an ein Bankkonto sind die Geldtransfers aber dennoch nicht anonym, sondern immer nachvollziehbar. Es bleibt abzuwarten, wie der Testlauf bei Whatsapp ausgeht. Gut möglich, dass die Betreiber die Bezahlmöglichkeit per Kryptowährung auch auf andere Länder ausweiten. Dann können Pizzen oder Schuhe vielleicht schon in naher Zukunft per Messenger und Kryptowährung geordert werden. Auch für die Beteiligung an einer gemeinsamen Pizza-Bestellung könnte der Messenger dann ohne zusätzliche Apps herhalten. Dafür müssen die beteiligten Nutzer natürlich im Vorfeld die entsprechenden Apps installieren und sich entsprechende Konten anlegen.



