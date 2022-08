Hans-Christian Dirscherl

Die Polizei ermittelt in mehreren Fällen von Whatsapp-Betrug. So gehen die Gangster vor und so schützen Sie sich.

Vergrößern Whatsapp-Betrug: So läuft die Masche und so schützen Sie sich. © diy13/Shutterstock.com

Neben den bekannten Schockanrufen sind es vor allem Whatsapp-Betrügereien, die die Polizei in Atem halten. So auch bei zwei aktuellen Fällen, von denen die bayerische Polizei berichtet . Diese sind sozusagen die Wiederaufnahme einer bekannten Masche: Warnung vor Whatsapp-Betrug - aber Telefonbetrug weiter eine Gefahr .

Den Anfang macht immer eine Whatsapp-Nachricht, in der steht, dass sich die Telefonnummer geändert habe: "Hallo Mama/Papa, mein Handy ist kaputt. Hier ist meine neue Nummer. Die alte Nummer kannst du löschen."

Danach folgt eine Nachricht, in der die Empfänger – in der Regel Eltern oder Großeltern – darum gebeten werden, eine Rechnung zu begleichen, weil man gerade etwas knapp bei Kasse sei: "Mama/Papa, kannst du mir aushelfen und eine Rechnung für mich begleichen? Ich zahle dir das Geld so schnell wie möglich zurück." Mitunter lautet der Vorwand auch so, dass man mit dem neuen Handy noch kein Online-Banking machen könne und deshalb die Eltern mal schnell einspringen sollen. Allein in den letzten Tagen verzeichnete die bayerische Polizei zwei solcher Betrugsversuche, bei denen es tatsächlich zu einer Überweisung kam.

So schützen Sie sich

Falls Sie eine Nachricht erhalten, in der steht, dass sich die Telefonnummer geändert habe, dann rufen Sie die betreffende Person zuerst unter der alten Nummer an. Dann sehen Sie sofort, ob die Nummer noch stimmt.

Speichern Sie unbekannte Rufnummern nie ohne Überprüfung als Kontakt ab.

