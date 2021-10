Whatsapp-Aus ab 1.11. für diese Handys: Wer davon betroffen ist

Dennis Steimels

Alte Smartphones sind angezählt: Denn ab dem 1. November 2021 unterstützt Whatsapp bestimmte Android-Handys nicht mehr. Was Sie tun können.

Vergrößern Whatsapp-Aus für diese Android-Smartphones © Tashatuvango/Shutterstock.com

Wer noch ein recht altes Smartphone in Betrieb hat und darauf den beliebten Messenger Whatsapp verwendet, der muss jetzt handeln. Denn ab dem 1. November 2021 wird Whatsapp keine Smartphones mehr mit Android 4.0.4 oder älter unterstützen . Prüfen Sie daher am besten Ihre Android-Version in den Einstellungen Ihres Smartphones unter "System" oder "Über das Telefon".

Ab dem Stichtag unterstützt Whatsapp nur noch Smartphones, die mindestens mit Android 4.1 laufen, das laut Wikipedia im Juli 2012 von Google veröffentlicht wurde. Die Zahl der Nutzer, die ihr Smartphone noch mit Android 4.0.4 betreiben, ist jedoch verschwindend gering: Laut Statista lag der weltweite Android-Anteil von Version 4.0.3 bis 4.0.4 im Juli 2021 gerade mal bei 0,04 Prozent. Daher ist die Mehrheit der Android-Nutzer entsprechend nicht betroffen und Sie können Whatsapp wie gewohnt weiter nutzen.



Was Sie tun können, wenn Sie betroffen sind

Wer jedoch wirklich eine so alte Android-Version nutzt, der muss nun reagieren, um Whatsapp weiter nutzen zu können.

Prüfen Sie zunächst in den Smartphone-Einstellungen, ob Sie Ihr System doch noch aktualisieren können. Sollte das nicht der Fall sein, dann müssen Sie zu einem Gerät wechseln, dessen Android-Systemversion weiterhin unterstützt wird. Es gibt mittlerweile auch einige günstige Smartphones mit starker Ausstattung, die aktuelles Android an Bord haben.

Günstige Smartphones unter 300 Euro

Weitere spannende Whatsapp-Themen