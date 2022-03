Whatsapp: 2 GB statt 100 MB bald für Datei-Anhänge? Erste Tests laufen

Panagiotis Kolokythas

Whatsapp plant offenbar eine massive Erhöhung des Limits für versendete Dateien. Bisher sind nur 100 MB erlaubt.

Es gibt eine gute Nachricht für alle Whatsapp-Nutzer, die gerne und oft Anhänge verschicken. Seit 2019 gilt, dass solche Anhänge maximal eine Größe von 100 Megabyte haben dürfen. Viel zu wenig, wenn der Nutzer ein Video in 4K oder ein hochauflösendes Bild verschicken möchte. Das könnte sich aber ändern, denn Whatsapp erlaubt jetzt den Versand von bis zu 2 Gigabyte großen Dateien. Es gibt aber derzeit noch eine große Einschränkung...

Wie WABetaInfo meldet , wurde das Limit für den Dateiversand nämlich bisher nur für einen sehr kleinen Kreis an Beta-Testern in Argentinien freigeschaltet. Diese ausgewählten Beta-Tester dürfen dadurch jetzt beliebige Dateien direkt über Whatsapp versenden, die maximal eine Größe von 2 Gigabyte haben dürfen. Und dies unabhängig davon, ob sie die Whatsapp-Beta unter Android oder iOS verwenden. Beobachtet wurde die Neuerung unter Whatsapp Beta für Android ab Version 2.22.8.5 und unter Whatsapp Beta für iOS ab Version 22.7.0.76.



Vergrößern Whatsapp erlaubt ausgewählten Beta-Testern Dateien zu versenden, die bis zu 2 GB groß sind © WABetaInfo

Normalerweise blendet Whatsapp eine Fehlermeldung ein, sobald versucht wird, eine über 100 Megabyte große Datei zu versenden. Bei den Beta-Testern, die die neue Funktion testen dürfen, erscheint jetzt die folgende Fehlermeldung, in der Sie über das neue Limit aufgeklärt werden: "Dieses Dokument ist zu groß. Sie können Dokumente mit einer Größe von bis zu 2 Gigabyte versenden."

Unklar ist, ob Whatsapp plant, diese Änderung auch in Beta-Versionen von Whatsapp in anderen Ländern einzuführen. Vielleicht wird auch bald in unterschiedlichen Regionen mit unterschiedlichen Limitierungen experimentiert.



