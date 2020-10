WhatsApp Web: Anrufe bald direkt am PC möglich

Panagiotis Kolokythas

In Kürze wird es möglich sein, über WhatsApp Web direkt am PC sowohl Sprach- als auch Videoanrufe zu tätigen.

Vergrößern WhatsApp Web erhält bald neue Funktion für Sprach- und Videoanrufe © © Quisquilia/Shutterstock.com

WhatsApp Web wird um eine von Nutzern vielfach gewünschte Funktion ergänzt: Schon bald wird es auch möglich sein, direkt am PC im Browser über WhatsApp Web sowohl Sprach- als Videoanrufe zu führen. Entsprechende Hinweise auf die neue Funktion hat Wabetainfo.com im Code der kürzlich erschienen WhatsApp Client-Version 2.2043.7 entdeckt. Grundsätzlich existiert also die neue Funktion bereits, allerdings müsste sie WhatsApp nur noch für die Nutzer aktivieren. Das soll auch bald geschehen, auch wenn die Funktion selbst sich noch im Beta-Status befindet.

Vergrößern WhatsApp Web erlaubt künftig auch Sprach- und Videoanrufe © Wabetainfo.com

In WhatsApp Web soll dann bei den Nutzern ein kleines Fenster aufgehen, sobald ein Sprach- oder Videoanruf ankommt. Der Nutzer sieht in diesem Fenster, wer ihn anruft und kann den Anruf dann über zwei Buttons annehmen oder ablehnen. Will er selber einen Anruf tätigen, dann sucht er den gewünschten Kontakt aus und startet den Anruf dann mit einem Mausklick. Ein kleines Fenster signalisiert dem Nutzer die bestehende Verbindung. Hierüber kann auch die Kamera eingeschaltet, das Mikrofon stumm geschaltet oder wieder aufgelegt werden. Natürlich werden auch Gruppen-Anrufe möglich sein.

In WhatsApp Web sind bereits jetzt Video- und Sprachanrufe möglich, allerdings müssen die Anwender dafür den umständlichen Weg über eine Verknüpfung mit Facebooks Messenger Rooms innerhalb von WhatsApp Web gehen. Die nun geplante direkte Integration in WhatsApp Web ist also viel praktischer.



Während der weltweiten Corona-Pandemie hat die Nutzung von Chat-Tools (hier die beliebtesten Chat-Programme im Überblick) massiv zugenommen, worauf die Anbieter dieser Tools mit Verbesserungen und Erweiterungen des Funktionsumfangs reagiert haben. Bei WhatsApp wurde beispielsweise bereits Ende April die Anzahl der Nutzer, die an einem Sprach- und Video-Gruppenchat teilnehmen können, von vier auf acht verdoppelt.



