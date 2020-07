WhatsApp: Viele neue Funktionen angekündigt

Denise Bergert

WhatsApp soll in den nächsten Wochen einige neue Funktionen wie animierte Sticker, QR-Codes und einen Dunkelmodus am PC bekommen.

Vergrößern WhatsApp bekommt in den nächsten Wochen neue Funktionen. © WhatsApp

Facebook will seinen Messenger WhatsApp in den kommenden Wochen um mehrere neue Funktionen erweitern . Den Anfang macht dabei in dieser Woche der Dunkelmodus, der nun auch für die WhatsApp-Web-Version am PC verfügbar ist. Im Rahmen der nächsten Updates folgen dann auch Animierte Sticker. Bei Telegram und Co. bereits Standard, ließen animierte Sticker bei WhatsApp bislang noch auf sich warten. Statische Sticker gibt es im Messenger bereits seit 2018, die bewegten Versionen sollen in Form von unterschiedlichen Sets nun in diesem Jahr folgen. Einen konkreten Termin für den Start nennt Facebook jedoch noch nicht.

WhatsApp soll außerdem mit QR-Codes erweitert werden, die das einfache Aufnehmen neuer Personen in die Kontakte ermöglichen soll. Über den Messenger lässt sich ein QR-Code mit Namen und Handy-Nummer generieren. Wird der vom Gegenüber gescannt, wird der Kontakt automatisch in dessen Adressbuch und bei WhatsApp angelegt. Verbessern will WhatsApp zudem Gruppen-Videoanrufe. Neu wird hier ein Videosymbol sein, das in Gruppenchats mit bis zu acht Teilnehmern angezeigt wird. Ein Fingertipp darauf, startet automatisch einen Video-Gruppenchat mit allen Teilnehmern. Bei Videoanrufen mit mehreren Teilnehmern können Nutzer nun außerdem ein Video ihrer Wahl im Vollbild anzeigen. Um die Funktion zu aktivieren, muss das Video-Fenster des gewünschten Teilnehmers gedrückt gehalten werden. KaiOS-Benutzer können sich nun außerdem WhatsApp-Statusmeldungen erstellen und die Statusmeldungen anderer Teilnehmer anzeigen. Alle der oben genannten Funktionen sollen in den nächsten Wochen ausgeliefert werden. Einen ersten Einblick gibt es im folgende Video: