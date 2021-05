WhatsApp: Neues Feature gegen nervige Gruppen

Michael Söldner

Mit einer neuen Funktion lassen sich Gruppen in WhatsApp ignorieren, ohne sie dafür verlassen zu müssen.

Vergrößern WhatsApp bietet künftig die Möglichkeit, Gruppen zu ignorieren. © whatsapp.com

Über die Jahre sammeln sich im Messenger WhatsApp unzählige Gruppen an: Klassentreffen, Bowling-Mannschaft, Gaming-Freunde, usw. Vor den damit verbundenen Benachrichtigungen kann man sich schon lange schützen, indem man diese für die jeweilige Gruppe deaktiviert. Dann erscheinen neue Nachrichten in den Gruppen nur noch direkt im Messenger, allerdings ganz oben in der Nachrichtenleiste. Will man hingegen eine solche Gruppe ignorieren, blieb bislang nur der Ausweg, die jeweilige Gruppe zu verlassen. Dann könnte man jedoch bei den restlichen Mitgliedern in Ungnade fallen und als abtrünnig gelten. Hier soll eine neue Funktion in WhatsApp helfen, die aktuell in der neuesten Beta-Version zu finden ist.

Die Funktion namens „New Archive“ sorgt laut WABetaInfo dafür, dass Gruppen nicht mehr automatisch an die Spitze der Nachrichtenleiste rutschen, wenn dort neue Nachrichten eintreffen. Auch bei neuen Nachrichteneingängen bleibt die Gruppe störungsfrei im Archiv. Will man dennoch die neuen Nachrichten in der alten Gruppe sehen, so muss man ganz oben in die Nachrichtenleiste scrollen und dort das Archiv-Menü öffnen. Bislang ist die Funktion „New Archive“ nur in der Beta-Version 2.21.11.1 von WhatsApp zu finden. Dies lässt sich auf Android-Geräten installieren. Es kann jedoch davon ausgegangen werden, dass das Feature in naher Zukunft in die reguläre WhatsApp-Version integriert wird. Ein solches Update lässt sich dann über den Play Store bequem auf dem eigenen Mobilgerät installieren. Bis dahin können Gruppen ins Archiv verschoben, sie tauchen bei neuen Nachrichten dann aber weiterhin in der eigenen Chat-Liste auf.

