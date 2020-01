WhatsApp: Dark Mode jetzt aktivierbar in Beta

Panagiotis Kolokythas

In einer Beta von WhatsApp ist der Dark Mode bereits integriert und lässt sich verwenden. So geht´s.

Vergrößern In der WhatsApp Beta steht ein dunkles Theme zur Auswahl

WhatsApp kann nun mit einem dunklen Design auf Android-Smartphones genutzt werden. Wer sich auf Google Play für die Teilnahme am offiziellen Beta-Programm für WhatsApp angemeldet hat, erhält derzeit WhatsApp für Android in der Beta-Version 2.20.13. Hier lässt sich in den Einstellungen das dunkle Design aktivieren.

Zur Aktivierung des Dark Mode rufen Sie die Einstellungen auf und wechseln dann in den Bereich "Chats". Unter Design stehen dann "Systemeinstellung", "Hell" und "Dunkel" zur Auswahl. Die Änderung des Designs wird sofort nach Antippen von "OK" aktiviert und wirkt sich auf die gesamte Oberfläche von WhatsApp aus. Falls Sie Android ohnehin im Dark Mode betreiben, genügt die Auswahl von "Systemeinstellung". Hierfür wird aber Android 10 (Android Q) vorausgesetzt. Hier kann systemweit für alle Apps das dunkle Design aktiviert werden.

Im dunklen Modus erhält der Chat einen dunklen Hintergrund. Die eigenen Chatmeldungen erscheinen in einem dunkel-grünen Hintergrund mit weißer Schrift. Die Chatmeldungen der Gesprächsteilnehmer erscheinen in einem dunklen Hintergrund mit weißer Schrift.

Google hatte mit Android 10 den Dark Mode direkt in das Betriebssystem übernommen. Dieser Modus ist vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen angenehmer. Außerdem schont er die Akkulaufzeit und ist auch augenfreundlicher, weshalb viele Nutzer immer häufiger Software und Geräte in diesem Modus nutzen. Bei AMOLED-Displays lässt sich der Akkuverbrauch mit dunklen Layouts um bis zu 63 Prozent reduzieren.



In diesem Beitrag erfahren Sie, ob und wann welche Smartphones das Android-10-Update erhalten werden. Nicht bekannt ist, wann die WhatsApp-Entwickler die Neuerung an alle WhatsApp-Nutzer ausliefern werden.

