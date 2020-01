Westworld: HBO verrät Starttermin für 3. Staffel

Panagiotis Kolokythas

HBO hat den Starttermin für die dritte Staffel der Erfolgsserie Westworld verkündet. In Deutschland läuft sie auf Sky.

Vergrößern Westworld: Starrtermin der 3. Staffel steht fest © HBO

Der US-Sender HBO hat Montagfrüh (deutscher Zeit) den Starttermin für die dritte Staffel der erfolgreichen Science-Fiction-Serie Westworld verraten. Die erste Episode wird demnach am 15. März 2020 starten. In Deutschland hatte sich der Pay-TV-Sender Sky bereits die Rechte für die ersten beiden Staffeln gesichert und diese auch über Skyticket in deutscher Sprache bereitgestellt. Das wird auch mit der dritten Staffel von Westworld fortgesetzt, wobei sich auf der Westworld-Seite bei Sky derzeit noch keine konkrete Info zum Starttermin finden lässt.



Die dritte Staffel von Westworld wird aus insgesamt acht Episoden bestehen, während die ersten beiden Staffeln jeweils zehn Episoden hatten. Mit von der Partie sind erneut die Schauspieler(innen) Evan Rachel Wood (Dolores), Ed Harris ("Mann in Schwarz"), Jeffrey Wright (Bernard), Thandie Newton (Maeve), und Luke Hemsworth (Stubbs). Es werden aber viele neue Charaktere eingeführt.

Showrunner von Westworld bleiben Jonathan Nolan und Lisa Joy. Zu den Produzenten gehört J.J. Abrams. Bereits im Juli 2019 hatte Nolan erklärt, dass die neue Staffel unter dem Motto "New World", also "Neue Welt", stehen wird. Als Inspiration für die Staffel, so hieß es damals, habe das "Blade Runner"-Universum gedient.

Westworld gehört mit zu den erfolgreichsten TV-Serien der vergangenen Jahre, die auf dem Film "Westworld" von Michael Crichton aus dem Jahre 1973 basiert. Die Serie wurde bisher weltweit über 150 Mal für Preise nominiert. Dabei erhielt Westworld insgesamt knapp 50 Mal einen Preis, darunter zahlreiche Emmy Awards.