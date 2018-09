Wer gewinnt das epische Basketball-Battle: medi bayreuth oder Team Hölle?

Das wahrscheinlich epischste Spiele-Battle der Gamescom gab es am REHAU-Stand: Mit tatkräftiger Unterstützung unserer YouTube-Community trat Team Hölle im Körbewerfen gegen die Basketballprofis des Bundesligisten medi bayreuth an.

Vergrößern Kräftemessen beim Körbewerfen auf der Gamescom mit starker Community-Unterstützung: medi bayreuth versus Team Hölle

Team Hölle war zu Gast beim Basketball-Bundesligisten medi bayreuth in die "Oberfrankenhölle" - so nennen die Fans liebevoll die Wettkampfarena ihres Teams, die Oberfrankenhalle Bayreuth. Geladen hatte einer der Hauptsponsoren von medi bayreuth, der Kunststoff-und Polymer-Spezialist REHAU . Michi & Fritz sollten den Basketballprofis das Thema E-Sports näher bringen.

Im Gepäck der Macher der Höllenmaschinen : ihre Zocker-Kisten. Schnell waren die Gaming-Rechner mitten auf dem Spielfeld startklar zum Einsatz - und Kapitän Basti sowie Spielertrainer Lars zum Wettkampf am PC herausgefordert. Beim Zocken von "Call of Duty: World War II" in der Oberfrankenhölle konnte Team Hölle - natürlich - einen glorreichen Sieg erringen. Und natürlich haben die Bayreuther Team Hölle sofort zur Revanche im Körbewerfen herausgefordert!

Das epische Basketball-Battle fand am Gamescom-Samstag am REHAU-Stand statt. Unter dem Motto BE PART OF OUR TEAM konnte sich unsere Community für eine der beiden Mannschaften bewerben - Gamescom-Ticket inklusive . Und natürlich gab es auch fette Preise zu gewinnen:

Den besten Spieler jedes Teams belohnte REHAU mit einem iPad, als weitere Preise konnten alle Community-Teilnehmer wertvolle Shooting-Shirts und Trikots von medi bayreuth abstauben. Wie das epische Battle auf der Gamescom ausgegangen ist und wer die ganzen Preise abgeräumt hat, verraten wir im folgenden Video: