Wenn der Telekom-Techniker während der Coronakrise klingelt: So reagieren Sie richtig

Hans-Christian Dirscherl

Auch während der Coronakrise kommen Telekom-Techniker zu Ihnen nach Hause. Das sollten Sie dabei beachten.

Wenn der Telekom-Techniker klingelt: So reagieren Sie richtig

Derzeit betreuen 16.000 Mitarbeiter, die normalerweise in den Servicecentern der Telekom arbeiten, die Telekom-Kunden vom Homeoffice aus. Doch auch im Außendienst geht die Arbeit weiter: Derzeit hat die Deutsche Telekom laut eigenen Angaben 6.000 Servicetechniker im Einsatz beim Kunden zu Hause. Die Servicetechniker betreten Kellerräume, Treppenhäuser, Flure und Wohnzimmer. Sie verlegen und reparieren Leitungen und Anlagen, richten Router, TV und andere Geräte ein. Laut Telekom leisten die Außendienst-Mitarbeiter rund 32.000 Einsätze täglich. Das stellt sich natürlich die Frage nach dem Schutz vor einer Coronavirus-Infektion.



Alle Telekom-Mitarbeiter und -Mitarbeiterinnen, die mit Kunden und Menschen draußen in Kontakt sind, haben laut Telekom Einmalhandschuhe, Mundschutz, Überzieher für die Schuhe und Desinfektionsmittel dabei. Die Mitarbeiter würden die Abstandsregeln einhalten. Auch müsse der Auftrag nicht mehr vom Kunden unterschrieben werden. Der Hashtag #corona auf dem Dokument sei demnach ausreichend.



Die Telekom bittet die Kunden darum ihre gesundheitliche Situation im Vorfeld des Termins zu überprüfen. Bei Krankheitssymptomen sollten Kunden mit dem Kundenservice Kontakt aufnehmen unter 0800 330 1000. Wichtig sei in jedem Fall, vor dem Technikerbesuch die Räume gut durchzulüften und während des Besuchs Abstand zu halten. Auch sollte keine weitere Person im Raum sein. Falls möglich sollte der Arbeitsbereich vor und nach dem Besuch des Technikers desinfiziert werden.



Die Telekom lässt aber einige wichtige Fragen unbeantwortet: Was für eine Art von Mundschutz trägt der Techniker? Um Mund-Nasen-Schutz, wie man ihn vom OP kennt? Oder gar um FFP2-Masken? Und woher hat die Telekom diesen Schutz angesichts des derzeitigen Mangels an solchen Masken? Zieht der Telekom-Techniker für jeden Besuch eine neue Schutzausrüstung an oder benutzt er eine Maske samt Überzieher für die Schuhe länger?

