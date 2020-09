Weniger Urlaub und niedrigere Gehälter in Startups

Hans Königes

Fachkräfte in Startups verdienen 16.500 Euro weniger als ihre Kolleginnen und Kollegen in der Old Economy. Auch bei Prämien und Urlaubstagen haben die Gründer das Nachsehen, so das Ergebnis einer aktuellen Umfrage.

Vergrößern Arbeiten in Startups © Rawpixel.com/shutterstock.com

Laut Studie verdienen Fachkräfte in Startups 41.000 Euro pro Jahr - ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Old Economy kommen auf ein Bruttojahreseinkommen von 57.500 Euro. Gravierender ist der Gehaltsunterschied bei Führungskräften : Mit 54.300 Euro jährlich liegt das Einkommen der Führungskräfte in Startups knapp 41.500 Euro unter dem in der klassischen Industrie (95.800 Euro). "Unternehmen in der Old Economy verfügen in der Regel über mehr Kapital, wodurch auch die Gehälter für die Beschäftigten höher sind als in Startups", erklärt Philip Bierbach, Geschäftsführer von Gehalt.de , den Unterschied.

Der Startup-Geschäftsführer selbst kommt auf durchschnittlich 57.400 Euro im Jahr. Auch bei den sonstigen Positionen in den jungen Unternehmen wachsen die Gehälter nicht in den Himmel. So verdient der Projektleiter 48.500 Euro, der IT Administrator 46.400 Euro und der Online Marketing Manager 44.000 Euro im Jahr. "Da Startups sich stark darauf konzentrieren, ihr Geschäftsmodell erfolgreich umzusetzen, sind die Budgets für Personalkosten entsprechend niedriger", kommentiert Bierbach.

Mehr Überstunden und weniger Prämien

Darüber hinaus beziehen 63 Prozent der Führungskräfte in der klassischen Industrie Prämien in Höhe von fast 12.000 Euro im Jahr - in Startups erhalten nur 19 Prozent der Beschäftigten mit Personalverantwortung eine Prämie von circa 10.800 Euro. Laut Studie beträgt die vertragliche Arbeitszeit bei beiden Gruppen jeweils 39 Stunden.

Die tatsächlich geleistete Arbeitszeit liegt in Startups bei 42 Stunden - das sind zwei Stunden mehr als in klassischen Industrieunternehmen. "Womit wir nicht gerechnet haben, ist, dass in Startups die Anzahl der geleisteten Stunden nur geringfügig höher ist als in der Old Economy", so Bierbach. Ein weiteres Ergebnis der Studie: Fach- und Führungskräften in Startups stehen mit jeweils 27 Urlaubstagen im Jahr zwei Tage weniger Erholung zu als in der Old Economy.

Laut der Auswertung verfügen fast 60 Prozent der Beschäftigten über einen akademischen Abschluss. 46 Prozent dieser Gruppe besteht aus Wirtschaftswissenschaftlern. "Studierte Wirtschaftswissenschaftler können einen breiten Aufgabenbereich in einem jungen Unternehmen abdecken - von Finanzen bis hin zu Marketing und PR", so Bierbach. Des Weiteren stammen 16 Prozent aus der Wirtschaftsinformatik sowie zehn Prozent aus der Fachrichtung Grafik und Design.

Das Internet: Nährboden für viele Startups

Knapp 50 Prozent der Befragten kommen aus dem ­E-Commerce, IT-Systemhäusern, Medien und Presse, Softwareunternehmen, Unternehmensberatungen sowie Werbung und PR. "Das Internet und der digitale Raum sind ein idealer Nährboden für innovationsgetriebene Startup-Unternehmen. Es wundert uns nicht, dass die Bereiche IT und E-Commerce in unserer Start­up-Studie so häufig vorzufinden sind", weiß Bierbach.

Zur Studie

Das Vergleichsportal Gehalt.de hat in Kooperation mit Gründerszene Karriere 1600 Beschäftigte aus Startups bezüglich ihres Einkommens befragt. Unter den Befragten waren 63 Prozent männlich und 37 Prozent weiblich. Das Durchschnittsalter lag sowohl bei Frauen als auch bei Männern bei 30 Jahren. 32 Prozent verfügen über eine Ausbildung und 59 Prozent über einen akademischen Abschluss. 84 Prozent der Teilnehmer sind Fachkräfte und 16 Prozent besetzen eine Position mit Personalverantwortung. Verglichen wurden die Ergebnisse mit 21.414 Gehalts­angaben aus der klassischen Industrie.