Weltuntergangsuhr steht auf 100 Sekunden vor 12 Uhr

Forscher lassen die Weltuntergangsuhr auf 100 Sekunden vor 12 Uhr. Die Existenz der Menschheit sei weiter gefährdeter denn je.

Führende Atomwissenschaftler der Welt haben am Mittwoch verkündet, dass sie sich dazu entschlossen haben, die Atomkriegsuhr (im englischen Doomsday Clock für "Uhr des Jüngsten Gerichts") auf 100 Sekunden vor zwölf Uhr stehenzulassen. Bereits im vergangenen Jahr war die Atomkriegsuhr auf "100 Sekunden bis Mitternacht" gestellt worden. In der Geschichte der Atomkriegsuhr, die seit 1947 jährlich neu gestellt wird, war die Uhr noch nie so nah am Weltuntergang.

Die Änderungen der letzten Jahre:



2015: 3 Minuten vor Mitternacht

2016: 3 Minuten vor Mitternacht

2017: 2 1/2 Minuten vor Mitternacht

2018: 2 Minuten vor Mitternacht

2019: 2 Minuten vor Mitternacht

2020: 100 Sekunden vor Mitternacht

2021: 100 Sekunden vor Mitternacht

In ihrer Erklärung verweisen die Wissenschaftler darauf, dass die weltweite Covid-19-Pandemie über zwei Millionen Menschenleben kosten wird. Der "falsche Umgang" mit der schwerwiegenden, globalen Gesundheitskrise sei ein "Weckruf" dafür, dass "Regierungen, Institutionen und eine irregeleitete Öffentlichkeit nicht darauf vorbereitet sind, mit den noch größeren Bedrohungen durch Atomkrieg und Klimawandel umzugehen."

Anbetracht dessen und auch, weil es im Vergleich zum Vorjahr keine Fortschritte gegeben habe, bleibe die Weltuntergangsuhr so nah an Mitternacht wie nie in ihrer Geschichte zuvor.

Die Wissenschaftler rufen die USA, Russland und die anderen Nuklearmächte dazu auf, damit aufzuhören sich "anzuschreien". Es sei die Zeit gekommen, endlich alle Atomwaffen zu zerstören, anstatt neue Atomwaffen zu bauen. Es gäbe weiterhin über 13.000 nukleare Waffen auf der Welt und die Atomstaaten modernisieren ihre Nuklearstreitkräfte weiter. Diese Stagnation der nuklearen Abrüstung verschärfe die globalen Spannungen weiter.

Eine der Empfehlungen der Wissenschaftler: "Die Vereinigten Staaten sollten sich zum Verzicht auf den Ersteinsatz von Atomwaffen bekennen und Verbündete und Rivalen davon überzeugen, dass der Verzicht auf den Ersteinsatz ein Schritt in Richtung Sicherheit und Stabilität ist."

Gewarnt wird auch vor dem Klimawandel: Die USA, China und andere große Länder müssten das Problem ernster nehmen und die Kohlenstoffemissionen senken. Begrüßt wird, dass die USA mit dem neuen Präsidenten Biden wieder dem Pariser Klimaabkommen beigetreten sind und sich wieder an der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beteiligen.

Was ist die Weltuntergangsuhr?

Die Atomkriegsuhr ist eine symbolische Uhr des Bulletin of the Atomic Scientist. Sie existiert seit 1947 und startete damals mit den Zeigern auf "sieben Minuten vor Zwölf". Die Uhr soll verdeutlichen, wie hoch das aktuelle Risiko einer globalen Katastrophe ist. Dem Gremium, welches darüber entscheidet, wie die Uhr steht, gehören namhafte Wissenschaftler aus aller Welt an, darunter auch viele Nobelpreisträger.

Nach der Krise im Jahr 1953 wanderte der Zeiger der Uhr in der Zeit des kalten Krieges auf "drei vor zwölf". Nach dem Ende des Westrüstens und des Umbruchs in Osteuropa verbesserte sich die Prognose und der Zeiger wanderte auf bis zu "17 vor zwölf". Mit den Krisen der letzten Jahre hat sich aber wieder die Prognose der Wissenschaftler verschlechtert. In 2015 stand die Doomsday Clock auf "drei vor zwölf". Im Jahr 2017 dann auf „2 ½ Minuten vor zwölf“, seit 2018 nun sogar auf „2 Minuten vor zwölf“ und seit dem Jahr 2020 sogar nur noch bei "100 Sekunden vor Mitternacht".