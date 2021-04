Weltrekord: Super Mario Bros in 4:54:948 Min. durchgespielt

Panagiotis Kolokythas

Ein Gamer hat nun einen neuen Speedrun-Weltrekord bei Super Mario Bros aufgestellt. Er knackte die magische 4:55-Minuten-Grenze.

Vergrößern Super Mario Bros. wurde in neuer Rekordzeit durchgespielt

Der Speedrunner und Twitch-Streamer "Niftski" hat einen neuen Weltrekord für das Durchspielen des Klassikers Super Mario Bros. aufgestellt. Er spielte die 32 Spielabschnitte bei seinem Weltrekord in nur 4:54 Minuten und 948 Millisekunden. Der Speedrun fand am vergangenen Mittwoch live auf Twitch statt. Mittlerweile wurde der Rekord auch offiziell anerkannt.

"Dies ist eine Zeit, auf die ich für den Rest meines Lebens stolz sein kann. Aber ich habe nicht vor, hier aufzuhören! ;)", erklärt "Niftski" in dem auf Youtube veröffentlichten Speedrun-Video.



"Niftski" ist damit der erste Gamer, dem es gelungen ist, das Spiel in unter 4:55 Minuten durchzuspielen. Bisher galt das Unterschreiten dieser Marke von 4:55 Minuten in der Speedrunner-Szene als "nahezu unmöglich". In den vergangenen Jahren wurden die "Super Mario Bros"-Speedrunner aber immer geschickter. So galt im Jahr 2015 noch die Zeit von 4:57 Minuten und 200 Millisekunden als die von Menschen mit viel Übung, Geduld und Können maximal schlagbare Zeit. Seitdem näherten sich die Speedrunner aber immer stärker der 4:55-Minuten-Marke.

Der letzte Rekord wurde Anfang des Jahres vom Briten "Miniland" aufgestellt und lag bei 4 Minuten, 55 Sekunden und 230 Millisekunden. Die Zeit von unter 4:56 Minuten war vor zwei Jahren unterschritten worden.

Die neue Rekordzeit von 4:54 Minuten und 948 Millisekunden ist nah dran an der theoretisch besten Durchspielzeit, die mit technischen Hilfsmitteln möglich ist und bei 4:54 Minuten und 282 Millisekunden liegt. Bei von Menschen durchgeführten Speedruns, wie jetzt von "Niftski", ist die Nutzung solcher technischen Hilfsmittel aber nicht erlaubt. Es dürfte also schwierig werden, den von "Niftski" jetzt aufgestellten Rekord zu brechen. Auszuschließen ist es aber nicht.