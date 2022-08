Weltpremiere: Erste Linienzüge mit Wasserstoff fahren in Niedersachsen

Panagiotis Kolokythas

In Niedersachsen hat heute das weltweit erste Netz mit 14 Wasserstoffzügen seinen Betrieb aufgenommen.

Vergrößern In Niedersachsen fahren die ersten Linienzüge mit Wasserstoffantrieb © evb

In Niedersachsen fahren seit dem 24. August 2022 die ersten Linienzüge mit Wasserstoffantrieb. Damit ist laut Angaben der Betreiber der erste Wasserstoffzug-Linienverkehr der Welt im Elbe-Weser-Dreieck gestartet. Im Einsatz sind auf der Strecke zwischen Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde und Buxtehude insgesamt 14 Züge mit Brennstoffzellenantrieb. Diese gehören der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen.

Die 14 wasserstoff-betriebenen Alstom-Regionalzüge Coradia iLint ersetzen die bisherigen 15 Dieselzüge auf dieser Strecke. Die emissionsfreien und flüsterleisen Triebzüge haben eine Reichweite von 1.000 Kilometern mit einer Tankfüllung. Laut Angaben des Betreibers werden damit 1,6 Millionen Liter Diesel weniger pro Jahr verbraucht und etwa 4.400 Tonnen CO₂ nicht erzeugt.

Die Fahrzeuge erreichen eine Spitzengeschwindigkeit von bis zu 140 Kilometern pro Stunden und haben bis zu 310 Sitzplätze und acht Fahrradstellplätze. In den Zügen gibt es WLAN und 230V-Steckdosen an den Sitzen.



Dieser Seite sind die Fahrzeiten der Wasserstoffzüge zu entnehmen. Sie verkehren ab 4:38 Uhr morgens an Wochentagen und ab 6:30 Uhr an Wochenenden.



An dem Projekt mit einem Volumen von 93 Millionen Euro sind der Schienenfahrzeugbauer Alstrom, die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (evb) sowie das Gase- und Engineering-Unternehmen Linde beteiligt. "Dieses Projekt hat weltweit Vorbildcharakter, es ist ein hervorragendes Beispiel für eine erfolgreiche Transformation Made in Niedersachsen. Als Land der Erneuerbaren Energien setzen wir damit einen Meilenstein auf dem Weg zur Klimaneutralität im Verkehrssektor", erklärte am Mittwoch Stephan Weil, Ministerpräsident von Niedersachsen.