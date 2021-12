Jetzt Weihnachtsrabatt für WinX HD Video Converter Deluxe sichern

Jedes Video auf allen Geräten abspielen – der WinX HD Video Converter Deluxe löst jedes Konvertierungsproblem.

Denken Sie an ein digitales Videodateiformat. Jetzt an ein anderes. Dann an noch ein anderes und dann an noch eins. Kein Problem, oder? Irgendwie haben wir im Laufe der Jahre Dutzende von Dateiformaten für Videos verwendet, von AVI und MPG über MP4 bis hin zu MOV, FLV und anderen mehr. Für Camcorder- und Smartphone-Aufnahmen, gerippte DVDs, TV-Mitschnitte und Online-Dateien. Ziemlich schwierig, da den Überblick zu behalten.

Und was auf dem einen Gerät abgespielt werden kann, funktioniert auf dem nächsten schon nicht mehr. Da kommt ein Konvertierungstool wie WinX HD Video Converter Deluxe gerade recht. Einmal installiert, können Sie mühelos zwischen Hunderten von Videoformaten konvertieren.

Warum Videos konvertieren?

Jeder denkt, dass er kein Videokonvertierungstool benötigt. Bis er es doch braucht. Doch warum überhaupt Videos konvertieren? Dafür gibt es viele Gründe:



Sie besitzen das Aufzeichnungsgerät nicht mehr.



Ihr aktueller Mediaplayer erkennt das Format nicht.



Sie wollen ältere Aufnahmen auch in Zukunft langfristig wiedergeben können.



Das Video belegt zu viel Speicherplatz.



Sie wollen das Video auf einem Gerät mit kleinerem Bildschirm betrachten.



Sie müssen Erweiterungen wie Untertitel hinzufügen, die bei älteren Dateiformaten nicht unterstützt werden.



Wahrscheinlich haben Sie eigene Gründe für das Konvertieren von Videodateien. Vielleicht wollen Sie die Auflösung verringern oder einfach nur die Wiedergabe auf Ihrem Medienserver ermöglichen. Wie viele Gründe es gibt, zeigt der Funktionsumfang des WinX HD Video Converters Deluxe von WinXDVD Software .

Warum WinX HD Video Converter Deluxe?

Was hebt den WinX HD Video Converter Deluxe von den vielen verfügbaren 4K-Videokonvertierungstools ab?



Zunächst einmal ist er ein Universalwerkzeug, das alle Arten von Videodateien konvertieren kann. HD- und 4K-Videoformate können konvertiert werden, wobei über 370 Dateiformate unterstützt werden. Dazu gehören sowohl seltenere Videoformate als auch bekanntere wie MP4, MKV, MOV, oder AVI. Mit diesem Programm können Sie problemlos zwischen verschiedenen Video-/Audioformaten konvertieren, z. B. MKV in MP4, MP4 in MP3, HEVC in H.264, MOV in FLV.



Konvertierte Videos lassen sich mit dem WinX HD Video Converter Deluxe auf über 420 Geräte exportieren, darunter Handys, Tablets, Computer, Spielkonsolen und vieles mehr.



Doch das allein macht WinX noch nicht zum besten Videokonverter. Der wirklich entscheidende Punkt ist die exklusive Level-3-Hardware-Beschleunigung. Durch sie kann WinX 4K, 1080P und High-Frame-Videos mit 47-facher Echtzeit-Geschwindigkeit verarbeiten. Die integrierte High Quality Engine garantiert dabei, dass die Qualität des Ausgabevideos genauso gut ist wie das Original.

Videos herunterladen, komprimieren, bearbeiten – mit einem Programm

WinX HD Video Converter Deluxe ist nicht nur ein 4K-Videokonverter , sondern verfügt auch über viele leistungsstarke Funktionen.

Videos von über 1000 Websites herunterladen

Der eingebaute Video-Downloader hilft beim Herunterladen von 8K-, 4K- und HD-Videos von YouTube, Facebook, Twitter und 1000+ Seiten. Auch Batch-Downloads werden unterstützt.

Videos komprimieren

Sind Ihnen manche Videos zu groß? WinX kann die Größe von 8K- und 4K-Videodateien ohne Qualitätsverlust auf 90 Prozent reduzieren. Das Programm wandelt Videos in hoch komprimierte Formate wie HEVC, H.264, FLV um und passt die Videoparameter (Auflösung, Bitrate, Bildrate) automatisch an.

Videobearbeitung mit wenigen Klicks

In WinX sind grundlegende Videobearbeitungswerkzeuge integriert, um Benutzern die Arbeit zu erleichtern. Sie können lange Videos in mehrere Clips teilen, unerwünschte Szenen entfernen, den Bildausschnitt anpassen, mehrere Videos zu einem zusammenfügen und die Videolautstärke verändern. Außerdem können Sie externe Untertitel (.srt, .ssa, .ass) hinzufügen, um Ihr Videomaterial aufzuwerten.

Als Videofan dürfen Sie sich dieses nützliche Tool nicht entgehen lassen. Laden Sie die kostenlose Testversion herunter, und überzeugen Sie sich selbst, wie vielseitig WinX ist.

