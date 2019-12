Michael Söldner

Die Weihnachtsangebote im Playstation Store bescheren bei God of War, GT Sport oder Diablo 3 bis zu 70 Prozent Rabatt.

Vergrößern Die Weihnachtsangebote im Playstation Store umfassen knapp 600 Spiele. © playstation.com

Pünktlich zur Vorweihnachtszeit startet Sony im Playstation Store die Weihnachtsangebote mit bis zu 70 Prozent Rabatt. Wer sich vor dem Fest mit digitalen PS4-Spielen eindecken möchte, bekommt hier eine gute Gelegenheit, um Spiele wie God of War: Digital Deluxe Edition, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, Diablo III: Eternal Collection oder Gran Turismo Sport günstiger zu kaufen. So kostet das Actionspiel God of War in der Digital Deluxe Edition bis zum Heiligabend nur 20 statt 30 Euro. Gran Turismo Sport wird für 15 statt 20 Euro angeboten. Wer Diablo 3 bislang verpasst hat, kann die Eternal Collection für 21 statt 70 Euro kaufen.

Shooter-Fans kommen hingegen mit Battlefield 4 für 7 statt 20 Euro oder Call of Duty: Modern Warfare Remastered für 15 statt 40 Euro auf ihre Kosten. Das erstklassige Open-World-Epos Grand Theft Auto V kostet momentan anstatt von 30 Euro nur die Hälfte. Einen Blick wert ist zudem das kooperativ spielbare Survival-Spiel The Forest für 10 statt 17 Euro. Für Besitzer der VR-Brille PSVR bietet der Sale mit Déraciné für 10 statt 30 Euro, Wipeout Omega Collection für 13 statt 35 Euro oder No Man‘s Sky für 18 statt 40 Euro ebenfalls lohnende Spiele. Der Sale umfasst knapp 600 digitale Spiele und läuft noch bis zum 24. Dezember 2019.

Weihnachtsangebote im Playstation Store anschauen