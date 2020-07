Wegen Corona: Disney verschiebt diese Top-Filme

Hans-Christian Dirscherl

Die Coronakrise zwingt Disney dazu die Starts wichtiger neuer Filme zu verschieben. Diese Blockbuster trifft es.

Vergrößern Mulan © Disney

Während auf Disney+ fortlaufend neue Filme und Serien erscheinen, steht Disney bei den Kinos weiterhin auf der Bremse. Denn Disney verschiebt wegen der Coronakrise weitere Filmstarts. So starten "Mulan", "Star Wars“ und "Avatar 2" nicht zu den ursprünglich geplanten Terminen in den Kinos, wie Variety unter Berufung auf einen Disneysprecher berichtet .



Mulan ist die Verfilmung eines Zeichentrickfilmklassikers um die chinesische Heldin Hua Mulan mit richtigen Schauspielern. Ursprünglich sollte Milan bereits am 26. März 2020 in den deutschen Kinos anlaufen. Doch wegen der Covid-19-Pandemie verschob Disney den Startermin mehrmals auf einen neuen Termin. Und jetzt auf unbestimmte Zeit.

Disney+ jetzt hier abonnieren



Das gleiche Schicksal trifft auch den nächsten Star-Wars-Film (dessen Titel noch nicht feststeht) und Avatar 2, wie The Hollywood Reporter meldet . Der Unterschied zu Milan: Für diese beiden nun verschobenen Filme nennt Disney bereits Termine - die allerdings noch weit in der Zukunft liegen. Der nächste Star-Wars-Film soll demnach am 22. Dezember 2023 starten, statt wie bisher geplant am 16. Dezember 2022 - der Dezember ist traditionell der Startmonat eines neuen Star-Wars-Films. "Avatar 2" wiederum soll am 16. Dezember 2022 in die Kinos kommen. Avatar-Regisseur James Cameron erklärte auf Twitter, dass der ursprüngliche Starttermin im Dezember 2021 nicht zu halten sei.

Star-Wars: Alle Filme im Überblick und interaktive Karte aller Drehorte



Die Verschiebung derart wichtiger Blockbuster trifft aber nicht nur die Zuschauer, sondern ganz besonders auch die Kino-Betreiber. Diese mussten wegen Covid-10 ihre Kinos lange Zeit zusperren und bräuchten nun dringend Filme, die die Zuschauer in großer Zahl - soweit es den Coronabstandsregeln entspricht - in die Kinosäle zurückholt.

Disney+ im August: Alle neuen Filme und Serien