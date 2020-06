René Resch

Einem Bericht zufolge soll es wohl noch in diesem Monat einen außerplanmäßigen Summer Sale bei Amazon geben.

Vergrößern Wegen Corona: Amazon plant Summer Sale im Juni © Amazon

Laut einem Bericht von CNBC wird Amazon wohl am 22. Juni 2020 einen "Summer Sale" veranstalten. Das Unternehmen schickte seinen Verkäufern am frühen Dienstag eine Mitteilung, dass am 22. Juni ein Sommerschlussverkaufs-Event durchgeführt wird, das voraussichtlich sieben bis zehn Tage dauern wird.

Der Sale soll Verkäufern, die an den Folgen der Corona-Krise leiden, neuen Auftrieb geben und den Verkauf ankurbeln. Weitere Einzelheiten sind noch unklar. So ist noch nicht sicher, welche Artikel rabattiert werden oder ob der Verkauf auf Prime-Abonnenten beschränkt sein wird. Im Bericht war jedoch auch von "Fashion" die Rede - Kleidungsstücke sind also wohl mit von der Partie.



Prime Day verschoben auf September?

Ein derartiger Sale ist für Amazon ein Novum. Normalerweise gibt es den Amazon Summer Sale "Prime Day" jeweils Mitte Juli. Berichten zufolge soll das Großevent dieses Jahr auf September verschoben werden, da die Lagerhäuser aufgrund des Coronavirus weiterhin einen Anstieg der Bestellungen verzeichnen.

Der Sommerschlussverkauf soll Einzelhändlern helfen, die zusätzlichen Bestände zu verkaufen, die sich in den vergangenen Monaten in ihren Lagern angesammelt haben.

Da es sich um einen Bericht aus den USA handelt, ist natürlich nicht klar, ob es auch bei Amazon Deutschland einen Sale im selben Ausmaß geben wird.

