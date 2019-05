Hans-Christian Dirscherl

Mozilla verschiebt das Erscheinen von Firefox 67. Mozilla benötigt mehr Zeit zum Testen, weil die Probleme mit den Add-ons alle Ressourcen gebunden haben.

Vergrößern Wegen Add-on-Problem: Firefox 67 erscheint später

Die Add-on-Problematik, die Firefox seit dem letzten Wochenende zu schaffen macht, führt jetzt auch dazu, dass Mozilla die Veröffentlichung von Firefox 67, also der nächsten Version des Mozilla-Browsers, um eine Woche verschiebt. Firefox 67 erscheint also nicht wie ursprünglich geplant am kommenden Dienstag, den 14. Mai, sondern erst am 21. Mai 2019. Das schreibt der Mozilla- und Firefox-Kenner Sören Hentzschel in seinem Weblog.

Auslöser des Problems war ein abgelaufenes Zwischenzertifikat. Das führte dazu, dass viele Firefox-Erweiterungen in Firefox, Firefox ESR und Firefox für Android deaktiviert wurden und sich auch nicht mehr neu installieren oder aktualisieren ließen. Mozilla veröffentlichte zunächst einen Hotfix, der das Problem lösen sollte und schob dann eine neue Firefox-Version, nämlich Firefox 66.0.4 nach. Doch auch dieses Browser-Update konnte nicht alle Firefox-Erweiterungen lauffähig machen und deshalb veröffentlichte Mozilla gestern mit Firefox 66.0.5 ein weiteres Browser-Update.

Die neueste Konsequenz aus diesem Problem ist jetzt eben die Verschiebung des Releases von Firefox 67. Denn Mozilla benötigt zusätzliche Zeit zum Testen der Release Candidates von Firefox 67, weil diese Zeit wegen der Behebung des Zertifikat-/Erweiterungs-Problems bisher gefehlt hat und zwei neue Firefox-Updates programmiert werden mussten.



Mozilla hält laut Hentzschel aber weiterhin an den bisherigen Veröffentlichungsterminen für Firefox 67.0.5 am 4. Juni 2019 und für Firefox 68 am 9. Juli 2019 fest. Ebenso soll Fenix, der neue Android-Browser von Mozilla, wie geplant am 25. Juni erscheinen.

Mozilla informiert hier unter „Future branch dates“ über die für 2019 geplanten Erscheinungstermine.



Firefox 66.0.5: Neuer Anlauf für Add-on-Problem-Lösung



Firefox-Update löst Probleme mit Add-ons