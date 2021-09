Webcams und Headsets von Logitech zu Top-Preisen bei Saturn

René Resch

Entdecken Sie bei Saturn eine breite Auswahl an Webcams und Headsets der Marke Logitech zu tollen Streichpreisen.

Beim Elektrofachhändler Saturn erhalten Sie ein breites Portfolio der beliebten Webcams und Headsets aus dem Hause Logitech. Unter den Webcams finden Sie die beliebten Dauerbrenner-Modelle wie die Logitech StreamCam für Windows und Mac und auch Logitechs C920s Pro HD.

Diese Webcams zählen zu den absoluten Verkaufsschlagern unter den Webcams und das nicht ohne Grund. Die Modelle sind allesamt dem Premium-Bereich zuzuordnen, bieten exzellente Bild-, Ton- und Streaming-Eigenschaften und kommen mit einer ausgereiften Software daher. Von daher macht es keinen Unterschied, ob Sie nun im Meeting mit den Kollegen einfach nur eine gute Bild- und Ton-Qualität im Call liefern wollen oder ob Sie Ihrer Webcam beim Streaming Ihres Lieblingsgames alles abverlangen - mit den Webcams von Logitech sind Sie immer bestens beraten.

Logitech-Webcams zu Dealpreisen bei Saturn

Bei Saturn erhalten Sie ein breit gefächertes Angebot der Logitech-Webcams zu günstigen Streichpreisen.

Die besten Deals haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Logitech C920s Pro HD © Logitech Logitech C920s HD PRO Webcam, Full-HD, 78° Blickfeld, Autofokus, Belichtungskorrektur, USB-Anschluss, Abdeckblende, für Skype, FaceTime, Hangouts, etc. Für PC, Mac, ChromeOS, Android und Xbox One. Saturn-Dealpreis: 75,99 statt 99,99 Euro

Logitech C920 HD Pro © Logitech Logitech C920 HD PRO Webcam, Full-HD, 78° Sichtfeld, Autofokus, klarer Stereo-Sound, Belichtungskorrektur, USB-Anschluss, für Skype, FaceTime, Hangouts, etc. Für PC, Mac, ChromeOS und Android. Saturn-Dealpreis: 81,99 statt 109 Euro

Logitech C922 Pro © Logitech Logitech C922 PRO Webcam inklusive Stativ, Full-HD, 78° Sichtfeld, Autofokus, Belichtungskorrektur, H.264-Kompression, USB-Anschluss, für Streaming via OBS, Xsplit. Für PC, Mac, ChromeOS und Android. Saturn-Dealpreis: 89,99 statt 119 Euro

Logitech StreamCam © Logitech Logitech StreamCam - Livestream-Webcam für Youtube und Twitch, Full HD 1080p, 60 FPS, USB-C-Anschluss, mit Gesichtserkennung durch Künstliche Intelligenz und Autofokus. Für PC und Mac. Saturn-Dealpreis: 119,99 statt 159 Euro

Logitech BRIO STREAM © Logitech Logitech BRIO STREAM Webcam, 4K, Ultra-HD, 1080p, mit anpassbarem Blickfeld, USB-Anschluss, Abdeckblende, abnehmbarer Clip, für Skype, Zoom, Xsplit, Youtube. Für PC.

Saturn-Dealpreis: 185,99 statt 249 Euro



Logitech-Headsets: Kabelgebunden oder Wireless

Neben den Webcams bietet Logitech auch die passenden Headsets in verschiedenen Preisklassen, kabellos und kabelgebunden. Etwa das Logitech Zone 900 Wireless Over-Ear-Headset mit dem Sie kein störendes Kabel mehr um sich haben. Das Headset können Sie dabei bequem an Ihr Smartphone und Ihren Computer koppeln. Und in Zukunft schalten Sie nahtlos zwischen beiden um.

Eine Auswahl an Logitech-Headsets haben wir hier für Sie zusammengestellt:

Logitech H540 © Logitech Logitech H540 Kopfhörer mit Mikrofon, Verstellbares Mikrofon mit Rauschunterdrückung, integrierte Equalizer, Bedienelemente am Ohr, Stummschaltungsanzeige und USB-Anschluss. Für PCs, Laptops, Macs und Chromebooks mit ChromeOS. Saturn-Dealpreis: 45,99 statt 59,99 Euro

Logitech Zone 750 © Logitech Logitech Zone 750 Kabelgebundenes Over-Ear-Headset mit Noise-Cancelling-Mikrofon, USB-C und USB-A-Adapter, Plug-and-Play-Kompatibilität für alle Geräte. Saturn-Dealpreis: 119,99 Euro