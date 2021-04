Web-Designer kauft Google-Domain für 2,40 Euro

Denise Bergert

Über einen Bug gelang es dem argentinischen Web-Designer Nicolas Kurona die Domain für Google Argentinien zum Schnäppchenpreis von 2,40 Euro zu kaufen.

Die Domain für Google Argentinien stand für kurze Zeit zum Verkauf. © Google

Ein Web-Designer hat die Domain für Google Argentinien in der vergangenen Woche zum Schnäppchenpreis ergattern können. Hintergrund für seinen virtuellen Einkaufsbummel war eine Downtime für Google in Argentinien am vergangenen Mittwoch. Der 30-jährige Nicolas Kurona wollte eigentlich nur schauen, warum Google in seinem Land nicht mehr erreichbar war. Dazu schaute er beim Network Information Center Argentina (NIC) vorbau, was für Domains mit der Endung .ar verantwortlich ist. Zu seiner Überraschung stellte Kurona fest, dass die Domain "google.com.ar" dort zum Verkauf stand - nicht etwa für mehrere Millionen, sondern für schlappe 270 Pesos (umgerechnet 2,40 Euro).

Aus Neugier setzte der Web-Designer den Kauf fort und konnte selbst nicht glauben, dass NIC ihm die gewichtige Domain des Milliardenkonzerns zum kleinen Preis tatsächlich übertrug. "Ich hätte mir niemals träumen lassen, dass man mir erlauben würde, die Domain tatsächlich zu kaufen," erklärte Kuroda gegenüber der BBC . Google Argentinien bestätigte den Kauf gegenüber dem Nachrichtenmagazin. Für eine sehr kurze Zeit sei tatsächlich ein Dritter Inhaber der Domain gewesen. Mittlerweile habe Google seine Domain "google.com.ar" jedoch wieder zurückbekommen.