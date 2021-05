WearOS wird besser: Google und Samsung schließen Pakt

Panagiotis Kolokythas

Google und Samsung wollen gemeinsam daran arbeiten, die Smartwatch-Plattform WearOS zu verbessern. Die Pläne.

Vergrößern WearOS soll endlich besser werden © Google

Bei der Keynote zum Start der Google I/O 2021 hat Google auch eine wichtige Ankündigung zu WearOS gemacht: Das in den letzten Jahren mit wenig Liebe seitens Google bedachte Betriebssystem für Smartwatches soll quasi ein "Revival" spendiert bekommen. Dazu schließt Google einen Pakt mit Samsung. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen dafür sorgen, dass WearOS stark verbessert wird. Damit sollen endlich auch neue Innovationen in WearOS hinzugefügt werden und auch die gesamte Oberfläche überarbeitet werden.

Samsung gilt neben Apple als der wichtigste Anbieter von Smartwatches. Für den Pakt mit Google gibt Samsung das bisher bei Galaxy-Smartwatches genutzte Tizen OS auf und will sich fortan darauf konzentrieren, Google Wear OS zu verbessern. Google und Samsung haben dem Projekt den Arbeitstitel "Wear" gegeben - also ohne OS, wie in WearOS.

Fitbit-Expertise soll auch in Wear-Entwicklung einfließen

Es gibt auch noch einen dritten "Player" in den Wear-Plänen: Die Expertise von Fitbit soll noch mit einfließen. Anfang des Jahres hatte Google die Übernahme von Fitbit abgeschlossen. Die Fitbit-Apps und -Dienste sollen auch in das neue "Wear-Erlebnis" hinzugefügt werden. Außerdem will Fitbit künftig bei seinen Premium-Smartwatches ebenfalls auf die Wear-Plattform setzen.



Zu den wichtigsten Punkten, die verbessert werden sollen, gehören die Performance und Ausdauer des Wearable-Betriebssystems. Wie Google erklärt, sollen Geräte mit "Wear" um bis zu 30 Prozent schneller sein. Zeitgleich soll dennoch auch die Akkulaufzeit deutlich im Vergleich zu bisherigen WearOS-Smartwatches ansteigen.

An der Oberfläche wird ebenfalls gefeilt: Die App-Navigation und der App-Wechsel sollen vereinfach werden und Apps sollen künftig deutlich schneller starten. So genügt etwa das doppelte Klicken einer Smartwatch-Taste, um sofort zwischen den beiden zuletzt geöffneten Apps hin und her wechseln zu können.

Samsung-Support für existierende TizenOS-Smartwatches

Bis die ersten Smartwatches von Samsung mit Wear erscheinen, dürfte noch einige Zeit vergehen. In der Zeit will natürlich Samsung auch noch die existierenden Smartwatches mit TizenOS weiterverkaufen. Daher betont Samsung, dass sich das Unternehmen dazu verpflichtet, für alle bestehenden Tizen OS basierenden Galaxy Smartwatches "mindestens 3 Jahre Software-Support nach der Produkteinführung" zu geben.

Kaufberatung: Die besten Smartwatches im Überblick