Wassergekühlter Aldi-PC mit i9, RTX 2080 Super und 1 TB SSD ab 12.12.

Hans-Christian Dirscherl

Aldi Süd und Aldi Nord verkaufen ab dem 12. Dezember 2019 einen Gaming-PC mit Intel i9-9900K, Geforce RTX 2080 SUPER X, 32 GB Arbeitsspeicher sowie 1 TB SSD und 1 TB HDD. Gamer dürften mit diesem PC voll auf ihre Kosten kommen.

Vergrößern Aldi: Gaming-PC mit i9, 32 GB RAM & Geforce RTX 2080 © Medion/Aldi

Der Medion Erazer X87095 wird von einem Intel Core i9-9900K Prozessor (3,6 GHz, bis zu 5,00 GHz mit Intel Turbo-Boost Technology 2.0, 8 Kerne, 16 Threads und 16 MB Intel Smart Cache) angetrieben. Er kann auf 32 GB HyperX Fury RGB DDR4 Arbeitsspeicher mit bis zu 3.200 MHz Taktfrequenz zugreifen. Für die Grafikleistung ist eine MSI Nvidia Geforce RTX 2080 Super Ventus XS zuständig. Als schnelles Speichermedium dient eine 1 TB große PCIe SSD. Zusätzlich ist noch eine 1 TB HDD verbaut.



Die Hauptplatine ist ein MSI MPG Z390M GAMING EDGE AC Mainboard. Damit der Gaming-Rechner nicht heiß läuft, ist eine Alphacool Eisbaer 360 Wasserkühlung mit drei InWin Polaris RGB 120mm Lüftern verbaut. Ein Seasonic Focus Plus Gold (SSR-750FX) Netzteil sorgt für die Stromversorgung. WLAN AC, Bluetooth, Gigabit-LAN-Controller und 8-Kanal High-Definition-Audio gehören zur weiteren Ausstattung. Als Betriebssystem ist Windows 10 Home installiert.



Damit auch das Auge nicht zu kurz kommt, besitzt der Medion Erazer X87095 ein Design-Gehäuse mit Glas-Panels von InWin, das einen ungehinderten Einblick in das Innenleben ermöglicht.



Anschlüsse:

Frontseite: 2 x USB 3.0 / 1 x Mikrofon / 1 x Kopfhörer

Rückseite: 1 x USB 3.1 Gen2 Type-A, 1 x USB 3.1 Gen2 Type-C, 4 x USB 3.1 Gen1, 2 x PS/2, 1 x LAN (RJ45), 1 x HDMI, 3 x DisplayPort, 5 x Audio Out, 1 x Optical S/PDIF OUT

Abmessungen (B x H x T) / Gewicht: 22,7 x 44,6 x 48 cm / 12 kg



Preis und Verfügbarkeit : Der Medion Erazer X87095 ist ab 12. Dezember für 2.699 Euro bei Aldi Nord und Aldi SÜD erhältlich. Sie kaufen den Gaming-Rechner in einer Aldi-Süd-Filiale Ihrer Wahl und bezahlen ihn dort. Oder Sie bestellen ihn online bei Aldi Süd . Bei Aldi Nord kann der MEDION ERAZER X87095 nur online bestellt werden. Aldi liefert Ihnen dann den PC nach Hause. Die Lieferung ist im Preis enthalten. Kunden bekommen drei Jahre Garantie.

Damit Sie nicht durcheinanderkommen: Aldi Nord und Süd verkaufen bereits ab dem 5.12.2019 einen weiteren Gaming-PC. Dabei handelt es sich um den Medion Erazer X87096 für 1499 Euro. Dieses Gaming-PC 2470770 besitzt eine etwas schwächere Hardware als der Medion Erazer X8709. Wir stellen Ihnen alle PC-, Notebook- und Tablet-Angebote von Aldi Nord und Süd ab dem 5.12. in dieser Meldung vor: Aldi: Tablet, Notebooks, Gaming-Laptop & Gaming-PC .