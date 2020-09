Computerwoche Redaktion

Das Online-Arbeiten im Homeoffice bringt, wie die Coronakrise zeigt, sowohl Unternehmen als auch Arbeitnehmern eine Reihe an Vorteilen. Doch wie sollte der heimische Arbeitsplatz ausgestattet sein? Und was ist rechtlich zu beachten? Alle Infos dazu finden Sie im neuen TecChannel Compact.

Vergrößern Was Sie schon immer zum Homeoffice wissen wollten © Ivan Kovbasniuk/shutterstock.com

Mit der Pandemie verändert sich unsere Arbeitswelt. Das Arbeiten aus dem Homeoffice wird zum "New Normal". Doch wie arbeitet man sicher von Zuhause, wenn immer mehr Cyber-Kriminelle das Homeoffice als Angriffsziel entdecken? Welche IT-Devices benötigt man wirklich für die Heimarbeit? Ein ganzes Kapitel in der aktuellen TecChannel-Compact-Ausgabe widmet sich der Frage, wie der heimische Arbeitsplatz optimal ausgestattet wird.

Neben den Fragen nach dem passenden Equipment kommen dabei auch rechtliche Aspekte nicht zu kurz: Was sagt etwa die gesetzliche Unfallversicherung zum Homeoffice? Oder worauf ist in Sachen Datenschutz zu achten. Diese und andere Hilfestellungen erhalten Sie in einem Kapitel zur Arbeitsplatzgestaltung im Homeoffice.

Des Weiteren findet der Leser im neuen TecChannel Compact wertvollen Input zur Selbsthilfe bei technischen Problemen im Homeoffice - etwa, wenn das WLAN mal wieder nicht die gewünschte Performance bringt.

Die aktuelle TecChannel-Compact-Ausgabe versorgt Leser mit Informationen und Tipps rund um das Thema Homeoffice. Zudem geben wir Hilfestellung bei der Einrichtung der Fritzbox als Homeoffice-Zentrale. Lesen Sie im aktuellen TecChannel-Compact, wie Sie das Potenzial der Fritzbox voll ausreizen. Ferner erfahren Sie alles rund um das Thema Videokonferenzen. Wir stellen Ihnen nicht nur die besten Conferencing-Tools vor, sondern helfen auch bei der Wahl des passenden Equipments.

Hier erhalten Sie das eBook zum Download

Diese Themen finden sie (unter anderem) in der Compact-Ausgabe 09/2020:

Ratgeber

Homeoffice ist für die Zukunft gesetzt

Die Rechtslage im Homeoffice

Homeoffice nur mit Sicherheitsmaßnahmen

Arbeitsplatz

Das brauchen Sie für die Heimarbeit

Die besten Business-Notebooks fürs Homeoffice im Vergleich

Die besten Headsets fürs Homeoffice

Die besten Webcams fürs Homeoffice

Die Vorteile von Windows 10 Pro im Homeoffice-Einsatz

Tipps, Tricks & Tools

Tipps, Tricks & Tools für das Arbeiten von Zuhause

Schnelleres WLAN im Homeoffice

Einen besseren Platz für den Router finden

Im Team gemeinsam an Dokumenten arbeiten

Das sind die wichtigsten Videokonferenz-Tools

Remote Control: Was ist die beste Methode?

Windows 10 als VPN-Client oder Server einrichten

Fritzbox

Sicher verbunden mit der Fritzbox

WLAN zeitgesteuert schalten

Öffentliche DNS-Server nutzen

Gastzugang per LAN aktivieren

Eigene Ansagen für den Anrufbeantworter verwenden

Kontakte aus Google & Co. mit der Fritzbox synchronisieren

Updates und Laborversion

eBook-Download und Buch

eBook-Download und Buch sowie eBook sind direkt im TecChannel-Shop erhältlich. Die gedruckte Ausgabe können Sie für 18,90 Euro plus 2,50 Euro Versandkosten bestellen. Das eBook zum direkten Download kostet nur 14,99 Euro. Die Leser von TecChannel-Premium können das TecChannel-Compact kostenlos downloaden. Bitte loggen Sie sich dazu vorher in den Premium-Bereich ein.

Mehr zu den weiteren Vorteilen des TecChannel-Premium-Abos erfahren Sie im Shop. Mit einer Online-Anmeldung erhalten Sie nach kurzer Prüfung sofort Zugriff auf TecChannel-Premium mit allen Vorteilen.