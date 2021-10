Warum DHL nicht mehr klingelt – das können Sie tun

Jennifer Kastner

DHL hat seine Lieferbedingungen geändert: Zukünftig verzichten Zusteller beim Ausliefern auf das Klingeln - aber warum? Das können Sie dagegen machen.

DHL-Bote klingelt nicht mehr - das steckt hinter

Wenn plötzlich ein DHL-Paket vor Ihrer Haustür liegt und Sie sich nicht erinnern können, wann der Bote geklingelt haben soll, dann liegt es daran, dass er das vermutlich gar nicht getan hat. Denn vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie hat DHL beschlossen, bei zukünftigen Zustellungen auf das Klingeln zu verzichten. Das neue Vorgehen ist seit dem 12. Juli 2021 wirksam und sorgt bei vielen Empfängern für reichlich Irritation. Aber warum die Änderung? Und gibt es eine Möglichkeit, wie Sie dennoch auf das Klingeln bestehen können?

Neue Lieferbedingungen – darum klingeln DHL-Boten nicht mehr

In den FAQ von DHL heißt es, das Zustellen ohne Klingeln diene insgesamt dazu, den Prozess für Empfänger und Boten gleichermaßen zu erleichtern. Viele würden demnach einen Ablageort für die Sendungen auswählen, wenn sie nicht zu Hause sind oder aus anderweitigen Gründen nicht gestört werden wollen (zum Beispiel bei der Arbeit im Homeoffice).

Außerdem soll das Zustellen ohne Klingeln das Ansteckungsrisiko durch Viren reduzieren, da auf diese Weise unnötige Kontakte verhindert werden.

Doch wie weiß man dann, wann das Paket zugestellt wurde?

DHL informiert Sie in der Post&DHL App, per E-Mail oder per Benachrichtigungskarte in Ihrem Briefkasten über die Zustellung. Wenn Sie einen Ablageort angegeben haben, etwa Garage oder Gartenhaus, sollten Sie allerdings darauf achten, dass der DHL-Zusteller auch entsprechend Zugang dazu hat. Wählen Sie einen Ort, der möglichst geschützt ist und wenig Einsicht bietet, um Beschädigungen oder Diebstähle zu vermeiden.

Unnötige Kontakte zwischen Zusteller und Empfänger sollen zukünftig vermieden werden.

Das können Sie tun, wenn der Bote klingeln soll

Die Umstellung auf den neuen Prozess ist für viele gewöhnungsbedürftig, weshalb DHL die Option des Klingelns weiterhin zur Verfügung stellt – nur eben nicht mehr automatisch, sondern auf Wunsch. Sie haben zwei Möglichkeiten:

Klingelwunsch für eine spezielle Sendung aktivieren: Sie finden die Option bei der Wahl des Ablageorts Ihrer Sendung. Klicken Sie dazu auf "Zusätzliche Option" und setzen Sie einen Haken bei "Vor der Zustellung soll der Zusteller klingeln".

Klingelwunsch allgemein aktivieren: Möchten Sie, dass der Bote weiterhin bei Ihnen klingelt, können Sie dies unter Ihrem DHL-Kundenkonto mit der Option "Klingelwunsch" aktivieren. Zugriff auf Ihr Konto haben Sie entweder über die Website oder die DHL-App.