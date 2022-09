Warnung: Betrugsmasche mit Lotto-Inkasso

Denise Bergert

Die Verbraucherzentrale und das LKA warnen vor einer neuen Betrugsmasche mit einer Inkasso-Firma.

Vergrößern Das Mahnschreiben von der Member Inkasso AG. © Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz

Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und das Landeskriminalamt warnen vor einer neuen Betrugsmasche . Im Rahmen der Masche versenden Betrüger per Post ein angebliches Schreiben der Firma Member Inkasso AG, die ihren Sitz in Berlin haben soll. Vermerke auf dem Briefumschlag wie "Persönliche Übergabe" und "Keine Nachbarschaftszustellung", sollen den Eindruck von seriöser Post vermitteln.

Angeblicher Dienstleistungsvertrag

In dem betrügerischen Forderungsschreiben erklärt das Unternehmen, der Empfänger habe sich telefonisch bei “Lotto 6 aus 49“ angemeldet. So sei ein Dienstleistungsvertrag zustande gekommen, zu dem Member Inkasso in dem Schreiben jedoch keine näheren Angaben macht. Auf Basis des angeglichen Vertrags, dessen Forderungen der Empfänger nicht nachgekommen sei, müsse er sofort 316,90 Euro auf ein Konto mit griechischer IBAN-Nummer überweisen. Um den Empfänger unter Druck zu setzen, droht die Inkasso-Firma mit einem Mahnbescheid, dem Gerichtsvollzieher, Pfändungen und einem Eintrag ins Schuldnerverzeichnis, falls die Zahlung nicht sofort erfolgt.

Betrüger wollen seriös aussehen

Um Seriosität vorzugaukeln, verwenden die Betrüger das offizielle Lotto-Logo auf der zweiten Seite sowie ein neutrales Firmenlogo. Einen seriösen Eindruck soll auch der Hinweis erwecken, dass die Member Inkasso AG Mitglied beim Bundesverband Deutscher Inkasso-Unternehmen sei. Recherchen der Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz haben jedoch ergeben, dass die Firma dort entgegen der Behauptung nicht gelistet ist.

Auf keinen Fall überweisen

Sowohl das Landeskriminalamt als auch die Verbraucherzentrale raten Empfängern des betrügerischen Schreibens dringend davon ab, das geforderte Geld zu überweisen. Empfänger, die den geforderten Betrag bereits bezahlt haben, sollten Anzeige bei der Polizei erstatten. Beim Inkasso-Check der Verbraucherzentrale können Sie fragwürdige Inkasso-Schreiben kostenlos überprüfen.