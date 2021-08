Warner will 2022 Filme wieder zeitexklusiv ins Kino bringen

Michael Söldner

Filme von Warner kommen wieder zuerst in die Kinos und erst 45 Tage später auch auf Streaming-Plattformen.

Vergrößern Filme von Warner kommen wieder zeitexklusiv ins Kino. © warnerbros.com

Durch die Folgen der Coronakrise und der damit verbundenen Schließung vieler Kinos weltweit boten viele Filmstudios ihre neuen Streifen auch bei Streaming-Diensten an oder brachten die Filme schneller auf DVD und Blu-ray heraus. Die Warner Studios haben nun jedoch mit der weltgrößten Kinokette AMC eine neue Vereinbarung getroffen , wonach ab dem kommenden Jahr wieder alle Filme zeitexklusiv zuerst im Kino zu sehen sein werden. Vor der Pandemie gab es 90 Tage lang ein Exklusivrecht für Kinos, dieses wurde nun auf 45 Tage verkürzt. Schon eineinhalb Monate nach dem Kinostart können Filmstudios ihre jeweiligen Filme also auch auf kostenpflichtigen Streaming-Diensten anbieten.

Während in den USA alle Filme von Warner parallel zum Kinostart auch beim Streaming-Dienst HBO Max zu sehen waren, mussten Filmfans hierzulande auf Sky zurückgreifen. Dazu ist ein Sky-Ticket für 9,99 Euro monatlich nötig, alternativ lassen sich Filme auch einzeln kaufen oder über das zubuchbare Cinema-Paket des Sky-Q-TV-Receivers anschauen. Der Umstand, dass neue Filme zeitgleich im Kino und im Streaming starten, dürfte also nur vorübergehend gewesen sein. Immerhin fällt die Exklusivität bei Warner-Filmen nur noch halb so lange aus. Ob dies wieder viele Menschen in die Kinos strömen lässt, bleibt allerdings abzuwarten. Viele Nutzer dürften sich während der Coronakrise daran gewöhnt haben, ihre Filme primär über Streaming-Dienste zu konsumieren. Entsprechend darf bezweifelt werden, dass die Kinos in der Zukunft noch die gleichen Zuschauermengen anlocken wie vor den Zeiten der Pandemie.

