Warcraft: Blizzard entwickelt mehrere Mobile-Games

Denise Bergert

Publisher Blizzard arbeitet an mehreren Mobile-Games mit Free-to-Play-Modell auf Basis des "Warcraft"-Franchise.

Vergrößern Blizzard entwickelt mehrere Mobile-Games aus dem "Warcraft"-Universum. © Blizzard

Gerüchte um ein "Warcraft"-Mobile-Games machen bereits seit mehreren Jahren die Runde. In dieser Woche gab es nun eine Bestätigung von Blizzard-CEO Bobby Kotick. Während der aktuellen Investorenkonferenz erklärte Kotick , dass das Unternehmen "regelmäßige Premium-Inhalte" aus dem "Warcraft"-Franchise veröffentlichen wolle. Als Teil dieser Strategie entwickelt Blizzard gleich mehrere Mobile-Games mit Free-to-Play-Ansatz. "In unserem Warcraft-Franchise wollen wir regelmäßig Premium-Inhalte liefern, um die World-of-Warcraft-Community auszubauen und zu erhalten. Dafür haben wir mehrere Warcraft-Erfahrungen mit Free-to-Play-Modell und für mobile Plattformen in der fortgeschrittenen Entwicklung," so Kotick.

Gerüchte um ein Mobile-Game aus dem "Warcraft"-Universum gibt es bereits seit 2017. Damals veröffentlichte Blizzard ein Entwickler-Gesuch für ein neues Mobile-Game aus dem "Warcraft"-Franchise. 2018 gab es weitere Mutmaßungen, bei dem Spiel handle es sich um ein Augmented-Reality-Game im Stile von "Pokemon Go". Angesichts der Tatsache, dass Kotick von "mehreren" Projekten spricht, könnte es sich dabei um eines der Mobile-Games handeln. Nähere Details zu den Spielen wollte der Blizzard-CEO jedoch leider nicht verraten.