René Resch

Die Blizzard-Klassiker Warcraft 1 und Warcraft 2 wurden nun DRM-frei auf der Spiele-Plattform Gog.com veröffentlicht.

Vergrößern Warcraft 1 und 2 auf Gog.com veröffentlicht © Gog.com

Erst vor kurzem berichteten wir über das Comback des Blizzard-Klassikers Diablo auf Gog.com für kleines Geld . Nun hat Gog.com zwei weitere Blizzard-Klassiker in ihr Portfolio aufgenommen: Warcraft 1 und 2. Der erste Teil "Warcraft: Orcs and Humans" erschien ursprünglich bereits 1994, der Nachfolger Warcraft 2 folgte schon im Jahr 1995. Beide Titel können nun DRM-frei (Digital Rights Management = Kopierschutz) auf der Plattform gekauft werden. Beide Spiele sind somit zum allerersten Mal ohne einen Kopierschutz verfügbar.

Warcraft: Orcs and Humans - auch für macOS erhältlich

Warcraft 1 erhalten Sie auf Gog.com aktuell für 5,29 Euro. Über WC1 können sich aber nicht nur Windows-Spieler erfreuen – das Spiel ist auch auf macOS installier- und spielbar.

Warcraft: Orcs and Humans für 5,29 Euro auf Gog.com kaufen

Warcraft 2 erhalten Sie als Battle.net Edition auf Gog.com für 8,89 Euro. Die Edition enthält das Hauptspiel: Tides of Darkness sowie das Addon: Beyond the Dark Portal. Spielen können Sie das Game in seiner alten SVGA-Grafikpracht oder, wer es etwas moderner mag, kann sich mit der aufgefrischten Variante vergnügen. Diese wurde speziell für moderne Spiele-PCs entwickelt, bietet eine Windows-10-Unterstützung und hochaufgelöste Grafik.

Warcraft 2 Battle.net Edition für 8,89 Euro auf Gog.com kaufen

Wenn Sie sich für beide Spiele interessieren, können Sie diese auch als Bundle kaufen. Das „Warcraft I & II Bundle“ erhalten Sie auf Gog.com für 13,29 Euro und können so noch etwas Geld sparen.

Warcraft 1 & 2 Bundle für 13,29 Euro auf Gog.com kaufen

Blizzard arbeitet an Neuauflage von Warcraft 3

Wer es doch etwas moderner mag, muss sich noch etwas gedulden: Aktuell arbeitet Blizzard an einer Remastered-Version seines Klassikers WC3. "Warcraft III: Reforged" erscheint ab dem 31. Dezember 2019 in nagelneuer Grafikpracht samt allen Addons. Für 29,99 Euro können Fans das Spiel in der Standard-Edition bereits vorbestellen. Gerüchte über einen ganz neuen Teil des RTS-Klassikers, sprich Warcraft 4, gibt es immer wieder, wurden von Blizzard aber bislang nicht bestätigt.

Warcraft III: Reforged für 29,99 Euro bei Blizzard vorbestellen