Denise Bergert

Die Marvel-Serie "Wandavision" startet am 15. Januar 2021 exklusiv beim Streaming-Dienst Disney+.

Vergrößern "Wandavision" startet im Januar auf Disney+. © Disney+ / Marvel

Mit "Wandavision" bekommt der Streaming-Dienst Disney+ in nächsten Jahr seine erste Marvel-Serie. Der Mix aus Superhelden- und Drama-Serie im Gewandt einer Sitcom startet bei Disney+ am 15. Januar 2021 . "Wandavision" umfasst sechs Episoden und ist im sogenannten Marvel Cinematic Universe (MCU) angesiedelt. Die Handlung spielt nach den Geschehnissen des Kinofilms "Avengers: Endgame" aus dem Jahr 2019. In den Hauptrollen agieren Paul Bettany als Vision und Elizabeth Olsen als Wanda Maximoff alias Scarlett Witch.

Für eine moderne Serie bietet "Wandavision" eine ungewöhnliche Ästhetik. Die erste Episode wurde komplett in Schwarz-Weiß vor einem Studio-Publikum gedreht und soll so an eine Sitcom aus dem 1950er-Jahren erinnern. Als Nebendarsteller sind unter anderem Darcy Lewis (Kat Dennings) aus "Thor and Thor: The Dark World" und Agent Jimmy Woo (Randall Park) aus "Ant-Man and The Wasp" zu sehen. Im Gegensatz zu Produktionen des Konkurrenz-Dienstes Netflix werden die einzelnen Episoden von "Wandavision" in wöchentlichen Abständen bei Disney+ verfügbar sein. Folge zwei feiert am 22. Januar 2021 Premiere. Folge sechs ist ab 19. Februar 2021 zu sehen. Produziert wird die Serie von Jac Schaeffer. Zur Handlung sind aktuell noch keine Details bekannt.