WandaVision: Erste Folgen ab sofort auf Disney+

Denise Bergert

Die ersten beiden Folgen der Marvel-Serie "WandaVision" sind ab sofort beim Streaming-Dienst Disney+ verfügbar.

Vergrößern WandaVision startet auf Disney+. © Marvel

Das Warten hat für Marvel-Fans heute endlich ein Ende. Die ersten beiden Folgen der Serie "WandaVision" stehen beim Streaming-Dienst Disney+ bereit . Die Mini-Serie ist im Marvel Cinematic Universe (MCU) angesiedelt und eng mit den "Avengers"-Filmen verzahnt. Hinter dem Budget und dem Produktionsaufwand der Kinofilme, muss sich die Serie jedoch nicht verstecken. In den Hauptrollen sind Elizabeth Olsen als Wanda Maximoff alias Scarlet Witch und Paul Bettany als Vision zu sehen.

"WandaVision" bedient sich bei Sitcoms aus unterschiedlichen TV-Zeitaltern. So erinnert etwa die erste Folge an "Friends". Als Visions Chef mit seiner Ehefrau zum Abendessen erscheint, bleibt bei zahlreichen Mißverständnissen und Slapstick-Humor kein Marvel-Fan-Auge trocken. In Folge zwei treten Wand und Vision in einer Talent-Show auf, um sich ins Kleinstadt-Leben zu integrieren. Auch hier können Bettany und Olsen ihre Comedy-Talente unter Beweis stellen.

Nach dem Release der ersten beiden Folgen am heutigen Freitag. Erscheinen alle weiteren Folgen in wöchentlichen Abständen jeweils freitags bei Disney+. Die dritte Episode soll ab 22. Januar 2021 im Stream bereitstehen. "WandaVision" umfasst insgesamt neun Folgen. Eine zweite Staffel wurde bislang noch nicht bestätigt, sei laut Hauptdarstellerin Elizabeth Olsen jedoch "denkbar".