Waipu.tv: Live-TV-Streaming für 6,69 statt 9,99 Euro

Für kurze Zeit reduziert der Fernseh-Anbieter Waipu.tv sein Perfect-Paket um satte 33 Prozent auf 6,69 Euro pro Monat für ein Jahr. Hier finden Sie alle Details zu dem Schnäppchen.

Vergrößern waipu.tv: Fernsehen auf jedem Gerät © waipu.tv

Mit waipu.tv streamen Sie das Fernsehprogramm von über 130 Sendern - davon 97 in HD - auf allen möglichen Geräten. Sie können Pro7, RTL, Vox, Sixx und Co. streamen. Und das ganz klassisch auf Ihrem Fernseher (Smart TV, Apple TV Fire-TV-Stick, Chromecast) daheim oder aber dank App auch auf Ihrem iPad, Tablet, Android-Handy oder iPhone. Selbst in Ihrem Web-Browser auf Ihrem Laptop können Sie waipu.tv nutzen. Heißt: Sie brauchen keinen Kabel- oder Satellitenanschluss, auch keine Antenne oder einen Receiver. Sie benötigen nur Internet. Das Angebot ist zeitlich begrenzt, es endet am 31.03.2020.



Hier geht's zum waipu.tv-Angebot: Perfect-Paket für 6,69 statt 9,99 Euro



Die Besonderheit: Sie können Fernsehsendungen nicht nur streamen, sondern auch bis zu 100 Stunden aufnehmen. Sie können vier Geräte gleichzeitig nutzen und es stehen Ihnen eine Pause- sowie Restart-Funktion zur Verfügung.

Normalerweise kostet waipu.tv Perfect 9,99 Euro pro Monat. Unter dem Motto "Stream in den Frühling" reduziert sich der Preis um 33 Prozent in den ersten 12 Monaten auf nur 6,69 Euro monatlich. Sie zahlen insgesamt also nur 80,28 statt 119,88 Euro. Das Angebot gilt für Neukunden. Der Gutscheincode lautet: SPRING20 .

Folgende Funktionen bietet waipu.tv mit Perfect-Paket:

mittlerweile über 130 Sender, davon 97 in HD

PayTV-Option enthalten (Sport1+HD, eSports1HD und Co.)

Aufnahmespeicher: 100 Stunden



Pause-Funktion

Restart-Funktion

Unterwegs- und Reisefunktion zubuchbar



4 Geräte gleichzeitig

6,69 statt 9,99 Euro pro Monat für ein Jahr

Monatlich kündbar



Diese Geräte sind mit waipu.tv kompatibel: