Wahnsinn: Nur 8,99 Euro für unbegrenztes Datenvolumen

Mit diesem Tarif surfen und streamen Sie so viel Sie wollen - und das für nur 8,99 Euro monatlich! Es gibt nur einen kleinen Haken. Hier finden Sie alle Infos. Update: Das Angbot wurde verlängert.

Vergrößern Handytarif mit unbegrenztem Datenvolumen © SFIO CRACHO/Shutterstock.com

Wer einen Handytarif ohne Datenlimit sucht, der muss normalerweise tief in die Tasche greifen. Bei O2 kostet ein solcher Tarif 30 Euro , bei der Telekom sogar 85 Euro im Monat . Mobilcom-Debitel bietet jetzt einen Handytarif im O2-Netz für gerade einmal 8,99 Euro an, bei dem eine Allnet-Flat und unbegrenztes Datenvolumen inklusive sind.



Update vom 17.02.2020: Mobilcom-Debitel hat den starken Tarif wieder im Angebot. Diesmal läuft die Aktion bis zum 29. Februar 2020, nachdem Sie eigentlich am 11. Februar beendet war. Weil Sie diesen besonderen Tarif nicht mehr bei O2 direkt bekommen. Deshalb könnte dies nun einer der letzten Chancen sein, unbegrenztes Datenvolumen für einen äußerst attraktiven Preis zu bekommen. Zum Angebot: Telefonica O2 Free S 1 GB LTE für nur 8,99 Euro

Ursprünglicher Artikel:



Anbieter: Mobilcom-Debitel

Netz: O2

Unbegrenztes LTE-Datenvolumen (1 GB 225 Mbit/s | danach 1 Mbit/s)

Allnet-Flat in alle deutschen Netze

SMS-Flat in alle deutschen Netze

EU-Roaming inklusive

Grundgebühr pro Monat: 8,99 Euro

Mindestvertragslaufzeit: 24 Monate



Keine Anschlussgebühr (nach SMS mit AG Online an 22240)



Keine Datenautomatik



Zum Angebot: Telefonica O2 Free S 1 GB LTE für nur 8,99 Euro

Bei einem so günstigen Preis für diese Konditionen muss es natürlich einen Haken geben: Der Tarif bietet 1 GB Datenvolumen bei voller Geschwindigkeit von bis zu 225 Mbit/s LTE (4G). Danach surfen Sie ohne Begrenzung mit maximal 1 Mbit/s im 3G-Netz weiter. Das ist deutlich mehr als andere Tarife nach aufgebrauchtem Datenvolumen zur Verfügung stellen - oft ist die Geschwindigkeit so langsam, dass es sich anfühlt, als hätte man gar kein Internet mehr. 1 Mbit/s reicht dagegen im Grunde für alles aus, was man unterwegs mit dem Handy macht - deshalb ist das Datenvolumen trotz Drosselung unbegrenzt. Sie können Apps wie Whatsapp, Instagram, Facebook und Co. nutzen. Musikstreaming per Spotify und Deezer funktioniert. Auch können Sie Youtube nutzen und Serien sowie Filme über Netflix streamen - beides allerdings in geringerer Auflösung und nach kurzer Ladezeit. HD-Streaming funktioniert also nicht.



Lohnt sich der Tarif?

Das Tarif-Angebot lohnt sich für all diejenigen, die ein unbegrenztes Datenvolumen benötigen und mit den kleinen Einschränkungen durch die geringere Geschwindigkeit leben können. Für den niedrigen Preis ist das sicher für viele Nutzer verkraftbar. Wer mehr Speed braucht, sollte sich diesen Tarif mal ansehen: 10 GB LTE für nur 15 Euro bei Mobilcom-Debitel .



