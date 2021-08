Wahlswiper für Bundestagswahl 2021 verfügbar - in sieben Sprachen

Panagiotis Kolokythas

Wer sich noch nicht sicher ist, welche Partei er zur Bundestagswahl 2021 wählen soll, der kann den Wahlswiper nutzen.

Vergrößern Die Bundestagswahl 2021 findet am 26. September 2021 statt. © Westlight - Torsten Asmus / Shutterstock.com

Die Bundestagswahl 2021 findet am 26. September 2021 statt und viele Parteien rangeln sich um die Wählergunst. Wer nicht die Zeit dafür hat, jedes Wahlprogramm ausgiebig zu studieren, der kann zu Wahlhilfeanwendungen greifen. Der Wahl-O-Mat der Bundeszentrale zur politischen Bildung zur Bundestagswahl 2021 wird hier am 2. September 2021 veröffentlicht. Bereits ab sofort ist der Wahlswiper für die Bundestagswahl 2021 des Vereins "VoteSwiper" verfügbar.

Wie bei Tinder & Co. werden den Nutzern im Wahlswiper diverse Fragen gestellt, die er mit einem Rechtswisch mit "Ja" oder mit einem Linkswisch mit "Nein" beantworten kann. Am Ende sieht er der Nutzer dann, welche Parteien am besten zu ihm passen. Insgesamt 39 Parteien nehmen an der Bundestagswahl 2021 teil, davon haben 35 Parteien ihre Antworten für den Wahlswiper übermittelt.

Zu den insgesamt 36 Fragen, die der Nutzer beantworten muss, gehören etwa

Soll der Mindestlohn auf mindestens zwölf Euro angehoben werden?

Sollen die Kitagebühren abgeschafft werden?

Sollen alle noch laufenden Atomkraftwerke sofort stillgelegt werden?

Zu jeder Frage gibt es ein kurzes Erklärvideo, welches in leicht verständlicher Sprache das jeweilige Thema erklärt und die Pros und Contras erläutert.



Wahlswiper erstmals in sieben Sprachen

Der Wahlswiper ist für alle Endgeräte inklusive Smartphones, Tablets und fürs Web erhältlich. Zum ersten Mal ist der Wahlswiper nicht nur in deutscher Sprache verfügbar, sondern auch in den Sprachen Englisch, Türkisch, Russisch, Arabisch, Persisch und Kurdisch.

Hinter Wahlswiper steckt ein Gemeinschaftsprojekt eines Teams um den Politikwissenschaftler Prof. Uwe Wagschal von der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg und dem Verein Voteswiper.

Übrigens: Ebenfalls ab sofort verfügbar sind auch Wahlswiper für die beiden anderen Wahlen, die ebenfalls am 26. September stattfinden: Die Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2021 und die Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2021.