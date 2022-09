Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Niedersachsen jetzt verfügbar

Kris Wallburg

Der Wahl-O-Mat zur Landtagswahl in Niedersachsen ist ab sofort verfügbar. Unschlüssige Wähler können sich damit einen Überblick über die Positionen der zur Wahl stehenden Parteien verschaffen.

Vergrößern Der Wahl-O-Mat für die Landtagswahl in Niedersachsen ist nun verfügbar. © Bundeszentrale für politische Bildung

In genau einem Monat, am 9. Oktober, findet in Niedersachsen die Landtagswahl statt. Pünktlich dazu ist nun der Wahl-O-Mat online, mit dem politisch Interessierte die eigenen Interessen mit den Wahlprogrammen der zur Wahl stehenden Parteien vergleichen können. Insgesamt stehen 14 Parteien zur Wahl. Der Wahl-O-Mat ist als Smartphone-App (Für Android und iOS ), über den Browser oder auch als Download verfügbar.

Verantwortlich für den Wahl-O-Mat ist die Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). Das Tool soll den Wählern dabei helfen, eine Entscheidung für die Wahl einer Partei zu treffen. Das Angebot ist ausdrücklich keine Wahlempfehlung, sondern ist ein Informationsangebot zu Wahlen und Politik, wie die Macher erklären.

Das Prinzip ist schnell erklärt: Vorab füllen die zu Wahl stehenden Parteien einen Fragebogen mit aktuellen politischen Fragen aus. 38 Thesen lassen sich entweder mit "Stimme zu", "Stimme nicht zu" oder "Neutral" beantworten. Den Nutzern werden die gleichen 38 Thesen präsentiert, ihre Antworten am Ende dann mit denen der Parteien abgeglichen. Je größer die Übereinstimmung mit einer Partei, umso besser passt diese zur eigenen politischen Haltung. Die Parteien geben außerdem zu jeder These eine Erklärung ab, in der sie mit wenigen Worten die Gründe für ihre Position erläutern.

Ausgewählt werden die Thesen von einem Gremium aus der "bpb", Experten aus Wissenschaft, Medien und Bildung und von Jungwählern. In einem ersten Schritt werden insgesamt 80 Thesen formuliert, die in einem zweiten Workshop auf 38 Thesen reduziert werden.

Bei der Nutzung des Wahl-O-Mat werden keinerlei personenbezogene Daten gespeichert, auf der Website befinden sich auch keinerlei Tracker.

Ein Kurzprofil aller an der Landtagswahl Niedersachen 2022 teilnehmenden Parteien bietet "bpb" auf dieser Website an . Wie genau die Wahl am 9. Oktober abläuft, erfahren Sie auf dieser Informationsseite. Dort wird unter anderem der Unterschied zwischen der Erststimme und der Zweistimme erläutert und der Wahlvorgang an sich erklärt.