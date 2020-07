Wacken World Wide heute ab 16:55 Uhr im Livestream

Hans-Christian Dirscherl

Corona lässt das Wacken Open Air erstmals seit 30 Jahren ausfallen. Doch es gibt Ersatz: Wacken World Wide. Das Hardrocker-Festival beginnt am 29. Juli im Livestream. So sind Sie dabei!

Vergrößern Wacken World Wide: Heavy Metal Festival in Coronazeiten © wacken-world-wide.com/

Update 29.7.: Das Wacken World Wide, also der Corona-bedingte virtuelle Ersatz für das alljährliche Wacken Open Air in Norddeutschland, startet heute (29.7.) um 16.55 Uhr sozusagen mit einem "Vorspiel". Auf magenta-musik-360.de können Heavy-Metall-Fans ab 16.55 Uhr am Wacken World Wide teilnehmen. Morgen (Donnerstag) geht das Musikfestival dann weiter!

Sie können das Musik-Festival hier kostenlos verfolgen. Heute ab 16.55 Uhr mit dem "Wacken Wednesday". Und dann ab morgen mit dem eigentlichen Festival.



Den aktuellen Zeitplan finden Interessierte auf der Website wacken-world-wide.com . Im Nachgang sind die Auftritte bei MagentaMusik 360 und MagentaTV in der Megathek verfügbar. Update Ende



Das Wacken Open Air ist hart, Corona ist härter: Wegen der Covid-19-Pandemie findet 2020 das seit 1990 jeden Sommer abgehaltene Heavy-Metal-Festival Wacken Open Air in Wacken in Schleswig-Holstein nicht statt. Voraussichtlich 70.000 (Alt)-Rocker auf engem Raum entsprechen einfach nicht den behördlichen Anordnungen zur Pandemiebekämpfung. Doch es gibt digitalen Ersatz: Das Wacken World Wide.



Die Veranstalter verlagern das Heavy-Metal-Ereignis ins Internet. Als Wacken World Wide findet es vom 30. Juli bis 1. August statt. Dabei soll es eine Mixed-Reality-Bühne geben, die von der Deutschen Telekom unterstützt wird. Die Telekom, ohnehin ein langjähriger Partner des Wacken-Festivals, nutzt das virtuelle Hardrocker-Festival also auch zur Imagesteigerung.



Kreator, Blind Guardian, In Extremo und weitere Bands treten beim Wacken Open Air live auf. Die Fans - unter denen sich auch viele schon in Würde ergraute Altrocker befinden dürften - können das Wacken Open Air kostenlos live auf MagentaMusik 360, MagentaTV, in der App von MagentaMusik 360 und im Programm #DABEI vom 30. Juli bis 1. August 2020 verfolgen. #DABEI ist der lineare TV-Kanal, den die Deutsche Telekom zur Coronakrise gestartet hatte und den die Telekom nun als Eventkanal fortführt



An drei Tagen treten die Metalbands live auf der virtuellen Bühne auf. Die so genannte XR-Technologie erweckt die Bühne digital zum Leben, wie die Telekom es werbewirksam formuliert. Die Künstler spielen live, werden in Echtzeit mit Kamera-Tracking abgefilmt und direkt in das virtuelle Set integriert. Durch die LED-Rückwand, den LED-Boden und Fan-Interaktion soll ein authentisches Bühnengefühl für Künstler und Zuschauer entstehen. Partner Samsung bietet mit dem Galaxy S20 das passende Endgerät für das Mixed-Reality-Erlebnis.



Durch die Produktion in einem eigens aufgebauten Mixed-Reality-Studio sollen reale Live-Auftritte, Lichtshow und Bühnen-Effekte mit dem virtuellen Wacken-Set verbunden werden. Neben Live-Shows von Künstlern dürfen sich Fans auf zahlreiche Überraschungen, spannende Hintergrundgeschichten und die besten Auftritte aus 30 Jahren Wacken freuen, wie die Telekom verspricht.



