Wacken Open Air 2019 gratis im Live-Stream verfolgen

Panagiotis Kolokythas

Hier können Sie die Konzerte vom Wacken Open Air 2019 gratis per Live-Stream genießen.

Vergrößern Das Wacken Open Air 2019 ist ausverkauft - gut ,dass es einen Live-Stream der Konzerte gratis gibt © Wacken.com

Beim Wacken Open Air 2019 erwartet Metal-Fans vom 1. bis 3. August wieder ein umfangreiches Konzert-Programm und natürlich Stimmung pur. Das mittlerweile 30. Wacken-Fest ist komplett ausverkauft. Die gute Nachricht: Auch in diesem Jahr überträgt die Deutsche Telekom zahlreiche Auftritte in HD-Qualität und teilweise auch mit den Aufnahmen einer 360-Grad-Kamera.

Die kostenlosen Live-Streams bietet die Telekom über die Magenta-Musik-360-Website hier für alle gängigen Browser an. Alternativ können Sie auch die Android- oder iOS-App auf Ihrem Gerät installieren.

Los geht´s mit den Übertragungen am Donnerstag, den 1. August ab 14:30 Uhr. Das genaue Live-Stream-Programm hat die Telekom noch nicht vorgelegt, es sollen aber die meisten Konzerte der Hauptbühnen zu sehen sein.

Das Wacken Open Air findet seit dem Jahr 1990 jährlich statt und hat sich zum größten Heavy-Metal-Festival der Welt und zum größten Open-Air-Festival Deutschlands entwickelt. Entsprechend heiß begehrt sind die Tickets - und alle 75.000 Tickets in diesem Jahr haben einen Käufer gefunden. Das Festival findet traditionell auf einer 240 Hektar großen Fläche im Ort Wacken in Schleswig Holstein statt. Bei den European Festivals Awards erhielt das Wacken Open Air 2018 den Preis "Best Major Festival".

Der Sender 3sat überträg t am kommenden Samstag ab 20:15 Uhr die Topacts des Festivals live im TV.