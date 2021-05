Vorwurf: Totale Mitarbeiter-Überwachung bei Amazon mit Kameras, Mikros & Scannern

Profi IT

Hans-Christian Dirscherl

Amazon überwache seine Mitarbeiter rund um die Uhr und verbaue sogar Mikrofone in deren Scanner. Mitarbeiter würden sogar bei nur ganz kurzen Arbeitsunterbrechung angesprochen. Ver.di erhebt schwere Vorwürfe gegen Amazon.

Vergrößern In den Scannern der Mitarbeiter sind laut Ver.di Mikrofone verbaut, © Amazon

Anlässlich der heutigen Anhörung im Europäischen Parlament zu Unternehmenspraktiken des US-Konzerns Amazon in Europa erhebt die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Ver.di) schwere Vorwürfe gegen Amazon. Amazon würde seine Mitarbeiter rund um die Uhr mit Hilfe von KI überwachen und gegen Datenschutzvorschriften verstoßen. "Amazon-Beschäftigte in Deutschland klagen darüber, dass jeder ihrer Arbeitsschritte durch den Einsatz entsprechender Software getrackt würde", so ein Ver.di-Sprecher.

Dabei kämen visuelle oder akustische Signale zum Einsatz: "Rot heißt: Der Beschäftigte ist inaktiv. Auch wenn es

um eine minimale Arbeitsunterbrechung geht, werden Beschäftigte angesprochen", kritisiert der Gewerkschafter. Jeder noch so kleine Fehler habe ein sogenanntes Feedback zur Folge.

Ver.di kritisiert weiter, dass alle Scanner standardmäßig mit Mikrofonen ausgestattet seien. Zwar bestreitet Amazon, dass die Mitarbeiter durch die installierten Mikrofone abgehört werden würden, doch Ver.di fürchtet: "Durch den Einsatz von Kameras, Mikrofonen und Scannern werden die Beschäftigten zu gläsernen Menschen. Das macht enormen psychischen Druck und vor allem krank“.

Das sagt Amazon

Auf die konkreten Vorwürfe von Ver.di geht Amazon nicht ein. Amazon ließ uns lediglich eine sehr allgemein gehaltene Stellungnahme zukommen: „Wir respektieren das Recht unserer Mitarbeiter:innen, einer Gewerkschaft oder einer anderen rechtmäßigen Organisation ihrer Wahl beizutreten oder auch nicht beizutreten - ohne Angst vor Repressalien, Einschüchterung oder Belästigung. Seitens Amazon legen wir großen Wert auf einen stetigen Dialog mit jedem Mitarbeiter:in und arbeiten daran, dass das direkte und konstruktive Miteinander mit unseren Beschäftigten ein fester Bestandteil unserer Arbeitskultur ist. Tatsache ist, dass wir bereits eine exzellente Bezahlung, exzellente Zusatzleistungen und exzellente Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung bieten, und das alles in einer sicheren, modernen Arbeitsumgebung.“ Zitat Ende

Ver.di liefert sich seit vielen Jahren einen Dauerstreit mit Amazon. Immer wieder ruft Ver.di zu Streikaktionen an den deutschen Amazon-Standorten auf. Allerdings blieben die Streikmaßnahmen bis heute ohne sichtbaren Erfolg. Bei dem Streit geht es darum, dass Ver.di den Abschluss eines Tarifvertrags nach den Bedingungen des Einzel- und Versandhandels fordert. Amazon lehnt dies jedoch ab und legt die schlechteren Vorgaben des Tarifvertrags für die Logistikbranche zugrunde.

