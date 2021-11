Vorsicht vor dieser Mail: Erpresser fordern 1300 Euro in Bitcoin

Hans-Christian Dirscherl

Neue Erpressermails sind unterwegs, warnen Verbraucherschützer. Die Erpresser fordern 1300 Euro in Bitcoin. So läuft der Angriff.

Vergrößern Bitcoin-Erpressung: Erpresser fordern 1300 Euro © fizkes/Shutterstock.com

Sie sind wieder da: Bitcoin-Erpressermails. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen warnt davor, dass jetzt wieder Mails in den Postfächern eintrudeln, die versuchen, die Empfänger einzuschüchtern und dazu zu bewegen, ein Lösegeld in Bitcoin zu bezahlen.

Diese Erpressungsversuche gibt es in unterschiedlichen Varianten . Meist behaupten die Cybergangster, dass sie den Empfänger bei sexuellen Handlungen gefilmt hätten - hierzu hätten sie dessen Webcam gekapert - oder dass sie auf dessen PC Pornovideos gefunden hätten. Das ist auch bei der aktuellen Erpressermailwelle der Fall.



Der oder die Angreifer behaupten, dass sie den Rechner des Empfängers mit einem Trojaner infiziert hätten und dessen Daten bereits alle auf ihre Server kopiert hätten. Sie hätten nun die vollständige Kontrolle über dessen Rechner, würden dessen Bildschirm sehen und dessen Kamera kontrollieren. Und natürlich behaupten die Erpresser, dass sie ein Video von dem PC-Besitzer erstellt haben, das zeigt, wie dieser vor dem Rechner masturbiert, als er sich gerade einen Porno anschaut. Dieses Video, drohen die Erpresser, würden sie an alle dessen Kontakte (deren Daten haben sie ja angeblich auf dem PC erbeutet) und Social-Media-Kontakte schicken. Falls der so Erpresste nicht 1300 Euro an eine Bitcoin-Wallet schickt.

Vergrößern So sieht die plumpe Erpressermail aus. © verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/phishingradar/phishingradar-aktuelle-warnungen-6059

Der Erpresser verspricht, dass er nach erfolgter Zahlung das Video und den Virus/Trojaner entfernen würde. Für die Zahlung setzt der Erpresser eine Frist von 2 Werktagen (Feiertage und Sonntage zählen also nicht nur Frist, wie entgegenkommend…)

Die Erpressermail ist in holprigem Deutsch verfasst und enthält einige Grammatik- und Tippfehler. Ihr Hauptfehler ist aber ein anderer: Der gesamte Sachverhalt ist erfunden, der Erpresser hat keinen Zugriff auf den Rechner und kann dessen Besitzer auch nicht erpressen. Löschen Sie also diese Mail.

Falls Sie Opfer eines derartigen Betrugs geworden sind, können Sie in allen Bundesländern außer Thüringen online Anzeige erstatten.