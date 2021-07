Vorsicht vor diesem Aldi-Gewinnspiel bei Whatsapp

Dennis Steimels

Über Whatsapp macht derzeit ein Aldi-Gewinnspiel zum 60-jährigen Jubiläum die Runde. Doch Sicherheitsexperten warnen! Was wirklich dahinter steckt.

Vergrößern Whatsapp: angebliches Aldi-Gewinnspiel © Tashatuvango/Shutterstock.com

Auf Whatsapp geht derzeit ein zunächst echt wirkendes Gewinnspiel des Discounters Aldi umher, dessen Anlass angeblich das 60-jährige Jubiläum sei. Doch schon eine kurze Google-Recherche ergibt, dass Aldi 1946 gegründet wurde. Heißt: Aldi besteht bereits seit 75 Jahren. Seien Sie also gewarnt : Sollten ein Whatsapp-Kontakt Ihnen die Gewinnspiel-Nachricht weiterleiten, dann löschen Sie diese am besten sofort und teilen Sie diese nicht weiter. Wie das Sicherheitsportal Mimikama herausgefunden hat, steckt dahinter ein Datensammler aus Singapur .

Was hinter dem Fake-Gewinnspiel steckt

Wer auf den weitergeleiteten Link des Fake-Aldi-Gewinnspiels tippt, erfährt zugleich, was man denn angeblich gewonnen hat: Ein Samsung Galaxy Note 4 - beziehungsweise weiter unten heißt es plötzlich, man erhalte 500 Euro, wenn man an einer Umfrage teilnimmt. Nicht nur, ist hier die Rede von zwei unterschiedlichen Gewinnen, auch würde es heute kein Gewinnspiel mehr mit einem Handy aus dem Jahr 2014 geben.

Wer jetzt noch nicht stutzig geworden ist, gelangt nun zur Umfrage, bei der Sie unter Zeitdruck aufgefordert werden, Ihre Adressdaten einzugeben. Im Kleingedruckten wird dann auch schnell ersichtlich, dass es sich hier um einen reinen Datensammler handelt. Das Unternehmen heißt Pelema PTE Ltd. und sitzt in Singapur. Diese Firma hat nichts mit Aldi zu tun, dieses Gewinnspiel ist ein Fake!

Aldi selbst warnt vor gefälschten Gewinnspielen

Dass Fake-Aktionen und - Geschenke die Runde machen, weiß auch Aldi und warnt auf der eigenen Webseite davor. So heißt es "Aktuell kursieren vermehrt gefälschte Gewinnspiele. Sollten Sie eine solche Benachrichtigung – in Form von E-Mails oder Anrufen – erhalten, bitten wir Sie darum, nicht auf die Aufforderungen in diesen einzugehen, keine darin enthaltenen Links anzuklicken und keine persönlichen Informationen einzutragen".

Laufende Aldi-Gewinnspiele finden Sie auf den Shop-Webseiten, die Sind unbedingt abgleichen sollten, bevor Sie einen Link aus einer Whatsapp-Gewinnspiel-Nachricht oder E-Mail anklicken.