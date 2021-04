Hans-Christian Dirscherl

Die Webseite playstation-sony.eu gibt sich als Online-Shop von Sony aus. Wer dort eine PS5 kaufen will, ist vermutlich sein Geld los und bekommt nie die begehrte Playstation.

Vergrößern Vorsicht Falle: playstation-sony.eu zockt PS5-Fans ab © Twinsterphoto/Shutterstock.com

Die Webseite playstation-sony.eu gibt sich als offizieller Online-Shop von Sony aus, wo Sie angeblich die begehrte Playstation 5 kaufen können. Doch die aufwändig gestaltete Seite ist offensichtlich eine Falle für PS5-Fans, wie umfangreiche Recherchen von heise.de ergaben. Wer dort eine PS5 bestellt, bekommt vermutlich nie die bestellte Konsole und das Geld ist ebenfalls weg.



Demnach gehört die Domain playstation-sony.eu keineswegs Sony, auch wenn dessen Londoner Adresse im Footer der Seite genannt wird. Alle Angaben, die AGB sowie die Datenschutzerklärung sind in englischer Sprache verfasst - laut DSVGO müssten diese jedoch auf Deutsch sein, weil auf playstation-sony.eu auch deutsche Kunden einkaufen können.



Heise.de zog einen PS5-kauf per Kreditkarte komplett durch. Prompt traf eine Mail mit der Bestellbestätigung ein. Eine Zahlungsbestätigung bekamen die Tester jedoch nie. Der durchaus abfragbare Orderstatus änderte sich nicht mehr und verharrte fortlaufend auf der Fehlermeldung, dass der Status erst nach 24 Stunden verfügbar sei. Eine angegebene Telefonnummer für Fragen zur Bestellung führt nach Russland. Ein Anruf dort startet nur eine gleichbleibende englischsprachige Standardansage und bricht nach einer Minute in der Warteschleife ab.



Mastercard führte die beauftragte Kreditkartenzahlung übrigens nicht aus. Der Grund dafür ist unbekannt, möglicherweise schlugen die internen Warnsysteme von Mastercard, die Betrügereien verhindern sollen, Alarm.



Heise.de kommt zu dem Schluss, dass playstation-sony.eu nicht zu Sony gehört, sondern ein betrügerischer Online-Shop ist. Die Redaktion erstattete Anzeige. Falls Sie bereits bei playstation-sony.eu bestellt haben, sollten Sie sofort Ihre Zahlungen stornieren und Ihre Kredikarte sperren lassen. Außerdem sollten Sie Anzeige erstatten.

