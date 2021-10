Hans-Christian Dirscherl

Vorsicht: Auf Instagram gibt sich ein gefälschter Kanal als PC-WELT aus. Er lockt mit gefälschten Gewinnspielen. So erkennen Sie den Fake-Kanal.

Vergrößern Vorsicht: Betrüger tarnen sich auf Instagram als PC-WELT © ashadhodhomei/Shutterstock.com

Instagram-Nutzer müssen aufpassen: Auf Instagram ist ein Fake-Account unterwegs, der sich als Instagram-Kanal von PC-WELT ausgibt. Der gefälschte Instagram-Kanal heißt „@pc.welt_“ - beachten Sie bitte den „_“ am Ende der Kanalbezeichnung. Der Kanal ahmt das Erscheinungsbild unseres Instagram-Kanals nach und nennt auch die Namen der für den Kanal verantwortlichen Kollegen in seiner Beschreibung.



Vorsicht: Dieser betrügerische Instagram-Kanal verbreitet Fake-Gewinnspiele im Namen der PC-WELT. Er versucht seiner Opfer über gepostete Links auf Webseiten zu locken, auf denen vermutlich vertrauliche Daten gestohlen werden sollen.



So sieht der gefälschte Instgram-Kanal aus:

Vergrößern Fake und Betrug.

Vergrößern Fake und Betrug.

Ignorieren beziehungsweise blockieren Sie diesen Kanal!



Der echte Instagram-Kanal der PC-WELT heißt @pcwelt.

Übrigens treiben auf Instagram noch weitere Faker/Betrüger ihr Unwesen und versuchen von der Bekanntheit der Marke PC-WELT zu profitieren:

Vergrößern Nur der Eintrag ganz oben ist der echte Instagram-Kanal der PC-WELT!

Vorsicht vor Cybergangstern in sozialen Netzwerken

In den sozialen Netzwerken wie Instagram, Facebook oder Twitter gehen Betrüger immer wieder auf Jagd nach Opfern. Hier stellen wir einige typische Angriffsmaschen und Probleme vor:



Paket-SMS-Abzockwelle nervt Deutschland: So reagieren Sie richtig!



Polizei warnt vor Bitcoin-Betrug - so läuft die Masche



Millionen Spam-Bots auf Instagram gelöscht



Tipps rund um Instagram

Instagram-Profilbilder vergrößern – so klappt das Zoomen

Instagram ohne Account nutzen – so geht's

So ändern Sie Ihren Instagram Namen

Instagram-Screenshots: Wird der Account-Besitzer informiert?

Instagram: Like-Anzahl verbergen und einblenden – so geht's

Instagram-Passwort ändern - so geht's