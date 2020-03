Vorregistrierung für Adobe Photoshop Camera gestartet

Denise Bergert

Android-Nutzer können sich im Play Store für den Release der Adobe Photoshop Camera App vorregistrieren.

Vergrößern Adobe Photoshop Camera erscheint für iOS und Android. © Adobe

Mit Photoshop Camera für iOS und Android hat Software-Entwickler Adobe eine neue Filter-App in den Startlöchern. Die Software wurde Anfang November 2019 vorgestellt und befindet sich seitdem mit ausgewählten Nutzern in einer geschlossenen Beta-Phase. Adobe hat in dieser Woche die Vorregistrierung für die Android-Version der App in Googles Play Store gestartet , was auf den baldigen Release der Anwendung hindeutet. Mit einem Klick auf den „Vorregistrieren“-Button im Play Store, erhalten Nutzer eine Benachrichtigung, sobald die finale Version der App im Play Store verfügbar ist. Ein konkreter Termin steht aber leider aktuell noch nicht fest.

Mit der Adobe Photoshop Camera können Nutzer ihre Fotos mit künstlerischen Filtern verschönern. Die iOS- und Android-App funktioniert dabei sowohl mit dem Live-View der Smartphone-Kamera, als auch mit bereits aufgenommenen Bildern in der Camera Roll. Adobes Sensei-KI erkennt laut dem Hersteller selbständig, was auf den Fotos zu sehen ist und schlägt passende Filter vor. Kreative und Influencer sind außerdem dazu eingeladen, eigene Filter für die App zu entwerfen. Adobe Photoshop soll noch in diesem Jahr als kostenlose Anwendung zur Verfügung stehen.