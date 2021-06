Volocopter: Flugtaxis bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris

Denise Bergert

Volocopter will zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris seinen Volocopter 2X als Flugtaxi einsetzen.

Vergrößern Volocopter will seine Flugtaxis 2024 bei den Olympischen Spielen in Paris einsetzen. © Volocopter

Das deutsche Unternehmen Volocopter hat im Rahmen des Paris Flight Forum 2021 seine beiden neuen Fluggeräte Volocopter 2X und VoloCity vorgestellt . Bei einem dreiminütigen Flug schwebte der Volocopter 2X etwa 30 Meter über dem Flughafen Le Bourget und legte eine Strecke von 500 Metern zurück.

„Der erste Flug in Paris unterstreicht das Engagement von Volocopter, rechtzeitig zu den Olympischen Spielen 2024 Lufttaxidienste in diese Region zu bringen,“ erklärt Volocopter-CEO Florian Reuter. Das Unternehmen zeigt sich weiterhin zuversichtlich, die Kriterien für den Zertifizierungsprozess der European Union Aviation Safety Agency (EASA) zu erfüllen. Volocopter ist der bislang einzige eVTOL-Entwickler, der von der EASA die Zulassung als Entwicklungsbetrieb erhalten hat. Zusammen mit der französischen Zivilluftfahrtbehörde Direction générale de l'aviation civile (DGAC) will Volocopter nun ein mehrstufiges Testprogramm bis September durchführen. Sind diese Tests erfolgreich, könnte Volocopter in Zukunft in der Region Île-de-France Flugtaxi-Dienst anbieten.

Volocopter will sich mit seinen Multikoptern außerdem in der Luftrettung positionieren. 2018 veröffentlichte das Unternehmen mit dem ADAC als Partner eine 130-seitige Machbarkeitsstudie zur Eignung der Fluggeräte. Der ADAC hat sich bereits zwei der neuen VoloCity-Flugtaxis für den Einsatz in Notfallszenarien reserviert. In der Luft war der VoloCity beim Paris Flight Forum noch nicht unterwegs. Besucher konnten in den Fluggeräten am Boden jedoch bereits Platz nehmen und sich so ein Bild von den Flugtaxis machen.