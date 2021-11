Volocopter: Deutsches Flugtaxi fliegt erfolgreich

Hans-Christian Dirscherl

Das deutsche Unternehmen Volocopter hat sein Flugtaxi erfolgreich am Himmel über Seoul fliegen lassen.

Vergrößern Der Volocopter 2X über dem Gimpo International Airport. © Volocopter

Das deutsche Flugtaxi-Startup Volocopter meldet einen erfolgreichen bemannten Testflug mit dem Volocopter 2X-Fluggerät im südkoreanischen Seoul. Der Testflug dauerte fünf Minuten. Der Volocopter 2X startete laut dem Unternehmen vom Gimpo International Airport und flog dann rund 3 Kilometer weit. Dabei erreichte der Volocopter eine maximale Höhe von 50 Metern und eine Höchstgeschwindigkeiten von ca. 45 km/h. An Bord befand sich der Volocopter-Testpilot Damian Hischier



Südkorea wählte Volocopter unter anderem deshalb aus, weil der asiatische Staat bis 2025 die Einführung von kommerziellen Urban-Air-Mobility-Flügen plant, also den Betrieb von Luftfahrzeugen für den städtischen Verkehr. Der Volocopterflug war der erste pilotierte Testflug eines elektrischen, senkrechtstartenden und -landenden (eVTOL) Flugtaxis in Südkorea überhaupt, wie das Unternehmen aus Bruchsal stolz mitteilt.

Seoul ist die zweite Stadt in Asien, in der Volocopter öffentliche Testflüge durchführt. Der erste öffentliche Testflug fand 2019 in Singapur statt.

Das aus Bruchsal stammende deutsche Unternehmen entwickelt sowohl elektrisch angetriebene Fluggeräten für Passagiere als auch Transportdrohnen für Güter. Im finalen Einsatz soll der Volocopter 2X autonom starten, fliegen und landen können.



