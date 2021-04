Vodafone will analoge Radiosender abschalten

Denise Bergert

Im Rahmen der Vereinheitlichung des Kabelnetzes in Deutschland will Vodafone auch analoge Radiosender abschalten.

Vergrößern Vodafone will das Kabelnetz in Deutschland vereinheitlichen. © Vodafone

Vodafone will bis 2023 sein Kabelnetz in Deutschland vereinheitlichen. Im Zuge dieser Umstellung wurden in diesem Monat die SD-Varianten von sieben Pay-TV-Sendern abgeschaltet , bei einem achten Sender verschwindet hingegen die HD-Auflösung. In den ehemaligen Unitymedia-Bundesländern Hessen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen entfallen im April zudem weitere 30 Pay-TV-Sender, die nie Teil des Netzes von Vodafone und Kabel Deutschland waren.

Neben Abschaltungen von Pay-TV-Sendern müssen Kunden auch mit Abschaltungen bei Radiosendern rechnen. Hier soll es den analog verbreiteten Sendern an den Kragen gehen. Ab April 2022 will Vodafone mit der schrittweisen Umstellung auf die digitale Verbreitung beginnen. Dieser Prozess soll bis April 2023 dauern. Danach soll die analoge Verbreitung des Radiosignals eingestellt werden. Einen finalen Termin nennt das Unternehmen jedoch noch nicht. Nach der Umstellung wird es dann nicht mehr möglich sein, Radiosender über konventionelle Radios zu empfangen. Das ist dann nur noch über Receiver oder das TV-Gerät machbar. Internetradios bieten ebenfalls eine Alternative, bei denen Nutzer nicht vom Kabelempfang abhängig sind.