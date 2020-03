Vodafone schaltet 15 Pay-TV-Kanäle gratis frei

Michael Söldner

Vodafone schenkt seinen Kunden 15 Pay-TV-Sender für zwei Monate und senkt die Preise für gestreamte Filme.

Vergrößern Vodafone will die Zeit mit 15 kostenlosen Pay-TV-Sendern vertreiben. © vodafone.de

Ganz Deutschland soll zuhause bleiben. Vodafone will dieses Vorhaben mit der Freischaltung von 15 Pay-TV-Sendern unterstützen. Dazu kommen stark vergünstigte Premium-Inhalte. Das Angebot gilt für alle GigaTV- und Horizon TV-Kunden sowie alle Kunden mit einer Smartcard von Vodafone. Diese Kundengruppe erhält für zwei Monate Zugang zu den eigentlich kostenpflichtigen TV-Sendern Boomerang, Cartoon Network, eSports1, Fix&Foxi TV, Kabel Eins CLASSICS, ProSieben FUN, Sat.1 emotions, SPIEGEL TV Wissen, KinoweltTV, Discovery Channel, RTL Crime, RTL Living, GEO Television, Sony AXN und Sony Channel. In Kürze soll noch Disney Junior dazukommen.

Darüber hinaus können GigaTV-Kunden mit dem Special „Stay Home, Stream Giga“ viele Premium-Mediatheken-Inhalte nutzen und von Preissenkungen bei zahlreichen Leih-Filmen profitieren. Die Angebote beginnen ab 99 Cent pro Film. Unter den Schnäppchen finden sich Filme wie Angry Birds 2, Dora und die goldene Stadt, Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks, Willkommen im Wunder Park, The Amazing Spider-Man, Die Schlümpfe, Hotel Transsilvanien, Garfield, Ice Age, Stuart Little, Benjamin Blümchen oder Bibi & Tina. Außerdem will Vodafone zahlreiche Filme zeitgleich zum Kinostart über GigaTV streamen. Der Aktionszeitraum geht bis zum 18. Mai 2020.

