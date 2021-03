Hans-Christian Dirscherl

Vodafone bringt seine Mobilfunkmasten an die Börse. Morgen soll der Börsenstart in Franfurt sein.

Vergrößern Vodafone bringt seine Mobilfunkmasten an die Börsen © Vodafone

Vodafone bringt seine Mobilfunkmasten an die Börse. Die Einnahmen will das Mobilfunkunternehmen unter anderem in sein 5G-Netz investieren. Das berichtet die Tagesschau.



Vodafone hat seine Mobilfunkmasten ( nicht aber die darauf montierten Sendeanlagen ) längst in das Tochterunternehmen Vantage Towers ausgelagert. Vantage Towers soll nun 2021 an die Börse gehen. Vodafone hofft auf Einnahmen in Höhe von bis zu 2,8 Milliarden Euro. Damit würde der Börsengang von Vantage Towers der bisher größte in Europa im laufenden Jahr. Bis zu 88,9 Millionen Aktien sollen ausgegeben werden.



Beobachter rechnen mit einem Ausgabepreis zwischen 24 und 25 Euro pro Aktie, was dann allerdings weniger als 2,8 Milliarden Euro in die Kasse von Vodafone spülen würde. Allerdings gibt es noch die Option zusätzliche Aktien zum Zeichnen anzubieten. Bis zum heutigen Mittwochmittag können noch Aktien gezeichnet werden. Am Donnerstag soll dann in Frankfurt der Handel mit den Aktien eröffnet werden.



Der gesamte Erlös fließt in die Kasse von Vodafone, Vantage Towers erhält nichts. Die Investoren erwarten wiederum sichere Einnahmen aus den Standortmieten, denn die Sendemasten können an Telekomkonzerne vermietet werden. Typische Zeichner der Aktien sind professionelle Anleger wie Versicherer und Finanzinvestoren. Vodafone will mit mehr als 75 Prozent zunächst der größte Aktionär von Vantage Towers bleiben.



Vantage Towers betreibt 82.000 Funkmasten in zehn europäischen Ländern. Das Unternehmen soll insgesamt über 12 Milliarden Euro wert sein, wie das Handelsblatt schreibt .